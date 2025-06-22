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Profesöre beklediği kalp özel günde geldi

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#Prof. Dr. Ahmet H. Alpaslan#TÜSEB#Prof. Dr. Ümit Kervan
Profesöre beklediği kalp özel günde geldi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2025 07:00

ÇOCUK ve Ergen Psikiyatri Uzmanı, 3 çocuk babası Prof. Dr. Ahmet H. Alpaslan, 20 yıl kalp hastalığıyla mücadele etti, bir süre sonra kalp yetmezliği gelişince, organ naklinden başka şansı olmadığı için yapay kalple hayata tutundu.

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4 yıldan fazla yapay kalple hayatını sürdürmek zorunda kalan Prof. Dr. Alpaslan, hastalarını ve mesleğini de bırakmadı. Prof. Dr. Alpaslan, hem hekimliğe hem akademisyenliğine devam etti. 4 ay önce durumu kötüleşince Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne yatırılan Prof. Dr. Alpaslan’ın beklediği haber, umutların tükendiği anda, tam da Babalar Günü’nde geldi. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Yüksek İhtisas Kalp Yetmezliği Kliniği Eğitim Sorumlusu ve TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Ümit Kervan ve ekibinin gerçekleştirdiği ameliyatla yeniden yaşama sarılan Prof. Dr. Alpaslan, organ bağışıyla 3 çocuğuna kavuştu. Bir hekimin kalbinin, başka bir babanın fedakârlığıyla tekrar attığını kaydeden Prof. Dr. Kervan, organ bağışının önemini vurgulayarak, “Bir Babalar Günü’nde, gerçekten de gönlü büyük bir aile, hayatını kaybeden genç çocuklarının organlarını bağışladı ve hastamıza bu özel günde büyük bir hediye olarak kalp nakli yaptık” dedi.

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UMUTLA BEKLEYEN ÇOCUKLAR VAR

Alpaslan da aylardır hastanede olduklarını ve kalp nakli bekleyen pek çok hasta ve yakınının bekleyişine şahit olduklarını anlatarak “Biz ilk geldiğimizde koridorlarda dolaşan, cıvıl cıvıl genç hastalar, çocuk hastalar vardı. Şu an yoğun bakımda olanlar var ve bugün onların yakınları ile göz göze geldiğimde, gözleri dolarak ‘Çok sevindik’ dediler. Ben de ‘Size de nasip olur inşallah’ diyebildim. Bu yüzden organ bağışı ile ilgili toplum olarak yanlış algılarımızı yıkmamız gerekiyor” diye konuştu.   

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#Prof. Dr. Ahmet H. Alpaslan#TÜSEB#Prof. Dr. Ümit Kervan

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