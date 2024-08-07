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Profesörden Kabaklı Göleti çağrısı: ‘Bu vahayı koruyalım’

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#Diyarbakır#Kabaklı Sulama Göleti#Ahmet Kılıç
Profesörden Kabaklı Göleti çağrısı: ‘Bu vahayı koruyalım’
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2024 07:00

Diyarbakır’da göçmen ve yerli kuşların üreme ile beslenme alanı olan Kabaklı Sulama Göleti için Dicle Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ahmet Kılıç, koruma talebinde bulundu.

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Dicle Üniversitesi kampus alanında 150’den fazla kuş türüne ev sahipliği yapan Kabaklı Sulama Göleti, aynı zamanda yerli ve göçmen kuşların üreme ve beslenme alanı olarak dikkat çekiyor.

Profesörden Kabaklı Göleti çağrısı: ‘Bu vahayı koruyalım’

Kampus alanında bulunduğu için çevredeki göl ve göletlere oranla avcı baskısının daha az olduğu gölet, bölge kuşları için sığınak vazifesi görüyor. Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, biyoçeşitliliğin üst safhada olduğu gölet ve çevresinin bir an önce koruma altına alınması çağrısında bulundu:

Profesörden Kabaklı Göleti çağrısı: ‘Bu vahayı koruyalım’

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‘DERELER KURUDU’

“Küresel ısınmadan dolayı çevremizdeki göletler, küçük dere ve çaylar kurudu. Bu nedenle bölgede yaşayan türler, özellikle su kuşları Kabaklı Göleti’ne akın ediyor. Bu alanın korunması, bölge için çok büyük bir öneme sahip. Çünkü diğer yerlerde avcı baskısı, sıcaklık, kuraklık dolayısıyla türler artık buralardan çekildi, yok oluyorlar. O bakımdan bizim Kabaklı Göleti’nin korunması, büyük bir öneme sahip. Alanı koruduğumuz zaman, biyoçeşitliliğimiz sürecek. Aksi takdirde bölgedeki maalesef diğer türler gibi onları da kaybettiğimiz zaman artık bunları resimlerle çocuklarımıza, torunlarımıza anlatma durumunda kalacağız. Bu yüzden el birliğiyle, üniversiteyle işbirliği halinde belediyenin, vilayetin katkılarıyla alanı koruyabilirsek biyoçeşitliliğimizi de koruma şansına sahip olacağız. Vatandaşlarımızdan da bu konuda destek bekliyoruz.”

 

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#Diyarbakır#Kabaklı Sulama Göleti#Ahmet Kılıç

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