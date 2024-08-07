Profesörden Kabaklı Göleti çağrısı: ‘Bu vahayı koruyalım’

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Dicle Üniversitesi kampus alanında 150’den fazla kuş türüne ev sahipliği yapan Kabaklı Sulama Göleti, aynı zamanda yerli ve göçmen kuşların üreme ve beslenme alanı olarak dikkat çekiyor.

Kampus alanında bulunduğu için çevredeki göl ve göletlere oranla avcı baskısının daha az olduğu gölet, bölge kuşları için sığınak vazifesi görüyor. Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, biyoçeşitliliğin üst safhada olduğu gölet ve çevresinin bir an önce koruma altına alınması çağrısında bulundu:

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‘DERELER KURUDU’

“Küresel ısınmadan dolayı çevremizdeki göletler, küçük dere ve çaylar kurudu. Bu nedenle bölgede yaşayan türler, özellikle su kuşları Kabaklı Göleti’ne akın ediyor. Bu alanın korunması, bölge için çok büyük bir öneme sahip. Çünkü diğer yerlerde avcı baskısı, sıcaklık, kuraklık dolayısıyla türler artık buralardan çekildi, yok oluyorlar. O bakımdan bizim Kabaklı Göleti’nin korunması, büyük bir öneme sahip. Alanı koruduğumuz zaman, biyoçeşitliliğimiz sürecek. Aksi takdirde bölgedeki maalesef diğer türler gibi onları da kaybettiğimiz zaman artık bunları resimlerle çocuklarımıza, torunlarımıza anlatma durumunda kalacağız. Bu yüzden el birliğiyle, üniversiteyle işbirliği halinde belediyenin, vilayetin katkılarıyla alanı koruyabilirsek biyoçeşitliliğimizi de koruma şansına sahip olacağız. Vatandaşlarımızdan da bu konuda destek bekliyoruz.”