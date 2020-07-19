Görüntüleri izleyip uyardı: 'Geçen yıldan hiçbir farkımız kalmamış'

Turizm kenti Antalya'da hava sıcaklığı 31, deniz suyu sıcaklığı ise 30 dereceyi gördü. Nem oranının yüzde 70 olduğu kentte, hafta sonunu da fırsat bilen tatilciler, Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Sosyal mesafe ve maske kuralına uymadıkları gözlenen tatilcilerin çevreye attığı maskeler dikkat çekti. Sahilde vatandaşların büyük kısmı iç içe oturup güneşlenirken, denize girenlerin çoğunlukla çocuk olduğu gözlendi. Uzmanların tüm uyarılarına rağmen maske takmayanlar, güneş izini bahane etti.

GÖRÜLEN TABLOLAR BEKLENİLEN DÜZEYDE DEĞİL

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Virüs Salgını Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde çekilen fotoğraf ve görüntüleri incelediğinde sahildeki vatandaşların maske takmamasına ve sosyal mesafe kuralına uymamasına tepki gösterdi.

Prof. Dr. Yalçın, “Fotoğraflara baktığımızda maske takılmadığını görüyoruz. Öncelikle maske takılmasını sosyal ortamda önemli bir koruyucu önlem olduğunu biliyoruz. Bu gördüğümüz manzara, bu mevsimde beklediğimiz düzeylere ulaşmamızı engelliyor. Bu kadar önlem, izolasyon, karantina önlemlerine rağmen beklenilen noktalara henüz ulaşılmış değil" dedi.

''BİZİ SIKINTILI SÜREÇ BEKLİYOR''

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun büyük emek harcadığını ancak buna rağmen insanların hala çok duyarsız olduğunu ve sıkıntılı günlerin yaklaştığını belirten Prof. Dr. Yalçın, “Bilim Kurulu insanları bu konu hakkında kafa yoruyor ve bizim söylediklerimizin dikkate alınmadığını görüyorum. Cidden üzülüyorum. Hiçbir şey olmamış gibi davranılıyor. Geçen yıldan hiçbir farkımız kalmamış. Bir ders çıkarmamız gerekiyordu. Bu ders çıkarılmamış. Vaka sayılarının düşmüş olması gerekirdi ama olmadı. Bizi sıkıntılı bir süreç bekliyor" şeklinde konuştu.

''DENİZDEN ÇIKINCA MUTLAKA MASKE TAKIN''

Her ortamda maske takılmasını öneren Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, “Denizde çıkartabilirsiniz ama denizden çıktıktan sonra mutlaka maske takın. Sıcak nedeniyle terleyeceksinizdir o yüzden yanınıza birkaç tane daha maske alın. Terle birlikte maske ıslandığı zaman etkinliği kalkıyor, o nedenle yeni maske kullanın. Sosyal mesafeyi etrafındaki kişilere göre kişi kendisi belirleyebilir. Elimizi de sık sık yıkayalım. Elimizi yıkama olanağımız yoksa küçük el antiseptiğiyle ya da kolonyayı yanımızda bulundurabiliriz" dedi.

SAHİLDE MASKE KİRLİLİĞİ

Sahilde maske takıp sosyal mesafe kuralına uyan Eren Büyükeren, maske takmanın sağlık açısından önemli olduğuna dikkati çekti. Tatil için gelinebilecek en güzel yerlerden birinin Antalya olduğunu belirten Büyükeren, “Maskem yolda koptu ama ben yine de bağlayıp taktım. Hastalığa karşı koruyuculuğu var. Fiziki mesafeye de dikkat ediyorum. Maskeyle güneşlenmek zor oluyor ama yapacak bir şey yok iz kalırsa da bir daha yanarız" dedi.

Maske takarak güneşlenen bir diğer tatilci Yusuf Emre Gündoğdu, pandemi sürecinden sonra tatile kaldıkları yerden devam ettiklerini söyledi. Maskeyle güneşlenmenin zor olduğunu da anlatan Gündoğdu, “Maskeyle zor oluyor ama kendi sağlığımı düşünmek zorundayım. Maske izi kalırsa çok garip olur. Yapacak bir şey yok maske takmak zorundayız" diye konuştu.

Bursa'dan Antalya'ya gelen Berfin Özdemir ise maske takmadığını bunun yerine sosyal mesafeye dikkat ettiğini söyledi. Koronavirüs salgınından korktuğunu anlatan Özdemir, “Maskem vardı ama buraya gelirken rüzgardan uçurdum. Gelince sosyal mesafeye dikkat ederek oturmayı tercih ettim" dedi.

Sahilde maskesiz güneşlenen Ramazan Ünsal ise sahilde maske takılmaması gerektiğini savundu. Rüzgar nedeniyle maskelerin denize uçtuğunu ve kirliliğe neden olduğunu anlatan Ünsal, “Dubaları geçin göreceksiniz maske ve kirlilik var. Uçan maskeler denizin dibinde. Maskem var cebimde ama fiziki mesafeye uyarak oturuyorum. Maske takmanın bir anlamı yok" diye konuştu.

Maskesiz güneşlenen bir başka tatilci Ali Akın ise sahile gelerek, sağlık bulduğunu söyledi. Koronvirüsle mücadelede bağışıklığını dinç tutmakla yetindiğini anlatan Akın, “Sahil kalabalık çünkü yaz mevsimi. İnsanlar hafta sonu olduğu için sahile geliyor. Sorumsuz insanlar maskelerini denize atıyor buna çok üzülüyorum. Denizde maske, eldiven takılmaz. Mesafeye uyunca maske takmaya gerek yok bence" dedi.