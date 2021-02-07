Profesör isyanı! Nesli tükenen balığı avladılar

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, balıkçı teknesinde keler olarak da bilinen balığın öldürüldükten sonra çekilen fotoğrafına isyan etti.

Gökoğlu, melek balığının Avrupa ülkelerinde avlanılması, teknede bulundurulması ve karaya çıkarılmasının yasak olduğunu vurguladı. Balığın iki-üç yılda bir doğum yaptığını dile getiren Gökoğlu, “Biz o canlıda hangi gizemin olduğunu daha bilmiyoruz. Bunları bizden sonraki nesiller çözecek. Balıkçı kardeşim senin suçun yok, suç bizde, biz bilgilendiremedik sizleri” dedi.