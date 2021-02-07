MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriProfesör isyanı! Nesli tükenen balığı avladılar
GeriGündem Profesör isyanı! Nesli tükenen balığı avladılar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Tolga YILDIRIM / DHA
Haber Giriş: 07.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Profesör isyanı! Nesli tükenen balığı avladılar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Profesör isyanı! Nesli tükenen balığı avladılar
Abone Olgoogle-news

Antalya’da balıkçılar tarafından Uluslararası Doğayı Koruma Birliği kırmızı listesinde nesli kritik seviyede azalan tür olarak belirlenen melek balığı yakalandı.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, balıkçı teknesinde keler olarak da bilinen balığın öldürüldükten sonra çekilen fotoğrafına isyan etti.

Gökoğlu, melek balığının Avrupa ülkelerinde avlanılması, teknede bulundurulması ve karaya çıkarılmasının yasak olduğunu vurguladı. Balığın iki-üç yılda bir doğum yaptığını dile getiren Gökoğlu, “Biz o canlıda hangi gizemin olduğunu daha bilmiyoruz. Bunları bizden sonraki nesiller çözecek. Balıkçı kardeşim senin suçun yok, suç bizde, biz bilgilendiremedik sizleri” dedi.

Profesör isyanı Nesli tükenen balığı avladılar

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle