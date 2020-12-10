Profesör Faik Mümtaz Koyuncu koronavirüse yenik düştü

Uluslararası platformlarda yaptığı başarılı çalışmalarla bilinen ve uzun yıllardır Manisa’da görev yapan MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Kadın Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Faik Mümtaz Koyuncu (66), Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine görev yaptığı hastanede tedavi altına alındı. Bir süredir tedavisi devam eden Koyuncu hayatını kaybetti. Evli ve iki çocuk babası olan Koyuncu’nun ölümü sevenlerini üzdü.

PROF. DR. FAİK MÜMTAZ KOYUNCU KİMDİR?

Faik Mümtaz Koyuncu, Aydın’ın Söke ilçesinde doğdu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1978 yılında mezun olan Koyuncu, Dokuz Eylül Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında uzmanlık eğitimini 1982 yılında tamamladı. Malatya SSK Hastanesi'ndeki zorunlu görevinin ardından İzmir Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesi'ne Başasistan olarak atandı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalına 1995 yılında yardımcı doçent olarak atandıktan sonra aynı anabilim dalında doçent ve profesör kadrolarına yükseldi. Yaklaşık 50 civarında uluslararası ve 100 kadar ulusal yayın yanında çok sayıda bilimsel toplantıda davetli konuşmacı ve oturum başkanlığı da yapan Koyuncu, MCBÜ’de Kadın Doğum Anabilim Dalı öğretim üyeliği ve Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Yönetim Kurulu üyeliği yapıyordu.