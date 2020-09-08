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Fevzi KIZILKOYUN/ANKARA
Haber Giriş: 08.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Profesör de akademisyen de açığa alındı

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
Profesör de akademisyen de açığa alındı
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Hürriyet’in önceki gün, “Şantaj-Taciz Profesörü” başlığı ile manşetten verdiği üniversitedeki skandalla ilgili olarak Konya Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü harekete geçti.

Rektörlük, “taciz, şantaj, hakaret ve tehdit” ile suçlanan Prof. Dr. H.S.Ç. ile şikayetçi olan kadın akademisyen Ö.G.H.’yi başlatılan idari soruşturmayla açığa aldı. Rektörlükten konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Basın organları ile sosyal medyada çıkan, Selçuk Üniversitesinin ve toplumumuzun etiğiyle uyuşmayan haberler üzerine kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bir basın açıklaması gerekli görülmüştür. Üniversitemizde görevli iki öğretim üyesi arasında yaşandığı iddia edilen olay, savcılığa intikal etmiş olup Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü tarafından da ivedi bir şekilde konuyla ilgili idari soruşturma başlatılmıştır. Bu kapsamda, idari soruşturmanın selameti açısından, bahsi geçen iki öğretim üyesi görevden uzaklaştırılmış olup konunun hukuki süreci devam etmektedir.”

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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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