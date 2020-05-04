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Haber Giriş: 04.05.2020 - 13:01,Son Güncelleme:

Profesör Corona Virüsü yendi, kalbine yenik düştü

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Profesör Corona Virüsü yendi, kalbine yenik düştü
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Bursa Uludağ Üniversitesi'nden Prof. Dr. İlker Küçük, Corona Virüsü yendikten sonra kalbine yenik düşerek hayatını kaybetti.

Bursa Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. İlker Küçük (47), bir süre önce Corona Virüse yakalandı. Hastanede tedavi görerek Corona Virüsü yendikten sonra taburcu olan küçük kalbine yenik düştü

Uludağ Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nil Küçük'ün eşi ve bir çocuk babası Küçük, kalbine yenik düşerek hayatını kaybetti. Küçük'ün cenazesi Gemlik'te ikindi namazına müteakip aile mezarlığına defnedildi.

Rektörden taziye mesajı

Corona Virüsü yendikten sonra hayatını kaybeden İlker Küçük için Uludağ Üniversitesi Rektörü Ahmet Saim Kılavuz taziye mesajı yayınladı. Sosyal medya hesabından üzüntülerini paylaşan Kılavuz, "Fen-Edebiyat Fakültemiz Öğretim Üyesi kardeşim Prof. Dr. İlker Küçük'ün tedavi gördüğü hastanede vefatını derin teessürle öğrendim. Allah rahmet etsin. Mekânını Cennet eylesin. Yakınlarına sabır versin. Üniversitemizin başı sağolsun. İnşaallah bu son kaybımız olur." ifadesinde bulundu.

Profesör Corona Virüsü yendi, kalbine yenik düştü


 

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