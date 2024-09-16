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Profesör, çöpteki fıçının içinde elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulundu

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#Profesör #Mersin#Fıçı
Profesör, çöpteki fıçının içinde elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2024 12:35

Mersin’de Selçuklu Üniversitesi eski öğretim üyesi Prof. Dr. Selahattin Doludeniz, çöplükteki plastik fıçı içerisinde elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulundu.

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Sabah saatlerinde Bozyazı ilçesi Ustalar Mahallesi’ndeki çöplüğe giden belediye işçileri, plastik fıçı içerisinde elleri ve ayakları bağlı çıplak bir erkek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İlk incelemede çürümeye başladığı görülen ceset, Mersin Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yapılan otopside cesedin, Selçuk Üniversitesinden emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Selahattin Doludeniz’e ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. 

Profesör, çöpteki fıçının içinde elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulundu

Profesör, çöpteki fıçının içinde elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulundu

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#Profesör#Mersin#Fıçı

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