Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Profesör alarmı: ‘La Casa de Papel Antalya’ imha ediliyor

Güncelleme Tarihi:

#Antalya#La Casa De Papel#Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Profesör alarmı: ‘La Casa de Papel Antalya’ imha ediliyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2022 07:00

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Antalya Şubesi’nin restorasyonu sırasında kasa dairesinde ortaya çıkan detaylar, dünyaca ünlü La Casa de Papel dizisinde ‘soygunun beyni’ Profesör karakterine bile parmak ısırtacak türdendi. Sergi amaçlı ziyarete açılması planlanan kasa dairesinin, diğer şube binaları açısından risk oluşturabileceği gerekçesiyle imha edilmesi istendi.

Haberin Devamı

Antalya Muratpaşa’da 1963 yılında inşa edilen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Antalya Şubesi’ne ait hizmet binasının restorasyonu esnasında ortaya çıkan çok önemli bilgi, belge, fotoğraf ve bankacılık sektöründe kullanılan döneme ait araç gereçler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezi’ni alarma geçirdi.

Gözden Kaçmasın

Ekonomide yoğun sonbahar mesaisiEkonomide yoğun sonbahar mesaisiHaberi Görüntüle

ÇALIŞMALAR BAŞLAMADI

Kamuoyuna yansıyan fotoğraf karelerinden hemen sonra binanın devrinin yapıldığı Akdeniz Üniversitesi’ne resmi yazı ile başvuru yapan İdare Merkezi Genel Müdürü Mustafa Aydöner, tarihi binadan elde edilebilecek bilgilerin faaliyetini sürdüren diğer şube binaları ve genel güvenlik unsurları açısından risk oluşturduğu gerekçesiyle İngiltere’de özel olarak tasarlanan CHUBB marka kasa kapıları ve içerisindeki dolap ve benzeri unsurların sökülerek imha edilmesini, kasa etrafını saran güvenlik koridorlarının duvar örülerek körlenmesini istedi. Tarihi kapıların imha edilme kararının kurumlar arasında tartışmaya neden olduğu iddia edilirken, binada henüz imha çalışmasının başlatılmadığı öğrenildi.

Haberin Devamı

Profesör alarmı: ‘La Casa de Papel Antalya’ imha ediliyor

RESTORE EDİLİYORDU

Şubenin bodrum katında bulunan kasa dairesinde yapılan incelemelerde 60 yıl önce banka soyguncularına karşı nasıl önlemler alındığı fotoğraflanmıştı. Restorasyon bedeli Antalya Valiliği tarafından karşılanan yapının sergi amaçlı olarak ziyarete açılması planlanıyordu.

Profesör alarmı: ‘La Casa de Papel Antalya’ imha ediliyor

PLANLARI PAYLAŞTILAR

Antalya’da yapılan ve şuanda kullanılan yeni merkez bankası binasının tüm planları yüklenici firma tarafından internet sitesinden paylaşıldı. Planlarda yapının genel özellikleri, bulunduğu konum, sığınak bölümü, vezne gerisi, muhafaza odası, günlük kasa, yönetici odalarının yeri, sistem odası, zırhlı araç alanı, madeni para kasasının yeri halka açık biçimde yayımlandı. Planlar fotoğraflı bilgilerle desteklendi.

Gözden Kaçmasın

Dünyanın en zenginlerine rakip çıktıDünyanın en zenginlerine rakip çıktıHaberi Görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya#La Casa De Papel#Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

BAKMADAN GEÇME!

İnsanlık 50 yıl sonra Ay’a dönüyor: Orion uzay yolculuğunda neleri değiştirecek

İnsanlık 50 yıl sonra Ay’a dönüyor: Orion uzay yolculuğunda neleri değiştirecek?

#Artemis 1
Son dakika: Meteorolojiden yeni hava durumu uyarısı İstanbul dahil 9 kent alarmda

Son dakika: Meteoroloji'den yeni hava durumu uyarısı! İstanbul dahil 9 kent alarmda

#Meteoroloji
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden hayatım sosyal medya hesabımdaki gibi değil

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden hayatım sosyal medya hesabımdaki gibi değil?

#Ördek Sendromu

BAKMADAN GEÇME!

İnsanlık 50 yıl sonra Ay’a dönüyor: Orion uzay yolculuğunda neleri değiştirecek

İnsanlık 50 yıl sonra Ay’a dönüyor: Orion uzay yolculuğunda neleri değiştirecek?

#Artemis 1
Son dakika: Meteorolojiden yeni hava durumu uyarısı İstanbul dahil 9 kent alarmda

Son dakika: Meteoroloji'den yeni hava durumu uyarısı! İstanbul dahil 9 kent alarmda

#Meteoroloji
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden hayatım sosyal medya hesabımdaki gibi değil

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden hayatım sosyal medya hesabımdaki gibi değil?

#Ördek Sendromu