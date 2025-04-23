Prof. Utkucu'dan korkutan uyarı: Bu deprem, beklenen İstanbul depreminin habercisidir

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Utkucu, AA muhabirine, Marmara Bölgesi içinde Kuzey Anadolu Fayı'nın üç kol halinde uzandığını, büyük bir deprem tehlikesinin söz konusu olduğunu söyledi.

Geçmişte yaşanan ve yakın zamanda meydana gelen depremlerin, bunun büyük bir kanıtı olduğunu belirten Utkucu, şöyle devam etti:

"Beklenen İstanbul depremi var. Bunu oluşturacak fayın uzun yıllardır kırılmayan İstanbul Kartal ile Silivri açıklarına uzanan kesimi sismik boşluk olarak biliniyor. Bu sismik kesim, 1766 İstanbul Depremi'nden bu yana kırılmamış. Son depremler, bu sismik boşluğun batı ucunda olmasından dolayı deprem tehlikesi açısından uyarı olarak nitelendirilebilir."

Utkucu, sismiğin batı ucunda Silivri açıklarında 2019'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini anımsatarak, Sakarya Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü olarak yaptıkları araştırmalarla, bu depremin, 1999 Marmara Depremi ile tetiklenmiş olabileceği ve azalarak da olsa hala bu sismik boşluk üzerinde gerilme yükü oluşturduğu sonucuna ulaştıklarını kaydetti.

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Bu açıdan bakıldığında 1999 Marmara Depremi'nin tetiklemelerinin halen sürdüğünün söylenebileceğini dile getiren Utkucu, "Son yaşanan depremler sismik boşluk üzerinde meydana gelebilecek büyük bir deprem için de uyarı olarak ele alınıp, acilen ve hızlıca risk azaltım çalışmalarına girişilmelidir." diye konuştu.

Prof. Dr. Utkucu, şunları kaydetti:

"Bu deprem, beklenen İstanbul depreminin habercisidir. Zaten 2019'da meydana gelen Silivri depremini incelediğimiz bir araştırmanın sonucunu, uluslararası makale olarak yayımladık ve 'Büyük bir depremin işaretçisi mi' diye de başlık attık. O büyük depremin işaretçisi midir, evet fakat o büyük deprem ne zaman olur kimse bilemez. Yani bugün olsa sürpriz değil, 30 yıl sonra olsa da sürpriz değil. Bu konuda bir tarih verilemez. Yani bu deprem oldu, o zaman büyük deprem hemen olacak, böyle bir şey yok."