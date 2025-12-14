Prof. Dr. Üşümezsoy'dan NYT'nin "İstanbul'da deprem" uyarısına sert tepki: Temeli yok sadece korku yaratmak için

Haberin Devamı

The New York Times'daki korkutan analiz sonrası Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, CNN Türk canlı yayınında şu değerlendirmelerde bulundu:

NYT İSTANBUL DEPREMİNİ NEDEN GÜNDEME GETİRDİ?

Çok ilginç, ABD merkezli medyaya biat etme anlayışı var. Bizim gazetecilere şunu söyledim. Siz Türkiye’de ve adım adım sahadasınız. Buradaki rapora mı yoksa burayı görmeyen kişilerin yayınına mı bakarım. 1999’dan beri her yıl en az 3 tane yayın yayımlanıyor yurt dışında, hepsi çöpe atıldı. Kağıt üzerinde spekülatif yayınlar depreme de yansımış durumda.

“BU MAKALENİN BİR TEMELİ YOK”

NYT’de çıkan makale Science Dergisindeki makaleden yola çıkarak analiz yapmış, Marmara’da büyük deprem olacak diyorlar. Önceki yorumlarda fay doğudan batıya doğru ilerliyor ve Adalar Fayına doğru gelecek ve İstanbul’u yıkacak deniliyordu. Biz o zaman fay Düzce’ye doğru gidiyor dedik. Düzce’de deprem olduktan sonra bunlar sustular. Sonra Yeşilköy’den Gaziköy’e kadar 110 km’lik fay kırılacak, 7,5 deprem olacak dediler. Daha sonra denizaltılar gelip çalışınca bu fayın 60 km’si kırılmış, Adalar fayında stres yok dendi. Batı’da 1912’de Tekirdağ Çukurundaki fay kırılışmış, o zaman 50 km’lik fay kaldı. Bu fay iki parçalıdır, Büyükçekmece ile Yeşilköy arasında fay söz konusu değildir ve yalnızca Kumburgaz’daki fay vardır demekten dilimden tüy bitti. Analizde fay hareketliliğin batıdan doğuya doğru yani İstanbul'a doğru geldiğini söylüyor. Ancak bu faylar crep yaparak stres biriktirmiyor. Analiz, elmalarla armutları topluyor. Büyükçekmece ile Küçükçekmece arasında hiçbir stres birikmesi yok. Hem Adalar fayında hem bu fayda stres yok. Boş kafalı bir mantık yaptılar. Sanki iki parçalı değil tek parçalı bir fay varmış gibi konuşuluyor. Avcılar fayında stres yok. Dolayısıyla bu makalenin dayandığı hiçbir temel yok. Topluma korku veren yalancı çoban hikayesi.

SCİENCE DERGİSİ İLE NEW YORK TİMES KORKU POMPALADI

Bilim dünyasının saygın yayınları Science Dergisi ile New York Times’ta yer alan olası büyük İstanbul depremine ilişkin değerlendirmeler, Türkiye’de deprem tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Science'ta perşembe günü yayımlanan yeni araştırma sonuçlarına göre, sismik hareketliliğin kilitli faya doğru ilerlemesi, İstanbul için kritik bir tehlike arz ediyor. Uzmanlar, bu durumun yaklaşık 16 milyon nüfusa sahip metropolde 7,0 ve üzeri büyüklüğünde bir deprem riskini önemli ölçüde artırdığını belirtiyor. Böyle bir depremin sonuçları, bilim insanları tarafından oldukça ağır olarak değerlendiriliyor. Analizde yer alan ifadeler, bölgedeki jeolojik tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor.

Cornell Üniversitesi'nden deprem bilimci Judith Hubbard, The New York Times'a yaptığı değerlendirmede olası bir depremin sonuçlarına ilişkin çok çarpıcı bir uyarıda bulundu. Hubbard, "Yakın tarihin en kötü insani felaketlerinden birine yol açacaktır" ifadeleriyle durumun ciddiyetini vurguladı. Analiz, İstanbul'da yaşanabilecek büyük bir trajedinin temel nedeninin fay hattının kendisi değil, "insan faktörü" olacağını özellikle vurguladı.