'Yüksek basıncın etkisi altında' dedi ve uyardı: Son 65 yılın rekoru | İstanbul'da tehlike kapıda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, Marmara Bölgesi temmuz ayı yağış miktarının uzun yıllar ortalaması 22,5 milimetre olarak gerçekleşti.

Bölge, geçen yılın aynı döneminde 18,5 milimetre, geçen ay ise 1,2 milimetre yağış aldı. Buna göre, temmuz yağışları uzun yıllar ortalamasına kıyasla yüzde 95, geçen senenin aynı ayına göre ise yüzde 94 azaldı.

SON 18 YILIN EN DÜŞÜK YAĞIŞLARI GERÇEKLEŞTİ

Marmara Bölgesi'ndeki İstanbul, Bilecik, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Batı Karadeniz'deki Zonguldak'ta son 65 yılın en düşük temmuz yağışları gözlendi. Balıkesir ve Çanakkale'de ise temmuz ayında son 18 yılın en düşük yağışları kayıtlara geçti.

İstanbul, Sakarya, Bursa, Bilecik, Çanakkale ve Balıkesir'de geçen ay yağışlar yer yer 1 güne kadar düştü.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, haziran ayında olduğu gibi temmuz ayında da kuraklığın devam ettiğini söyledi.

Türkiye'nin temmuzda yüksek basıncın etkisi altında kaldığının altını çizen Toros, "İstanbul'daki yağış değerlerine baktığımız zaman, geçtiğimiz temmuz ayında son 65 yılın en kurak temmuz ayının olduğunu görüyoruz. Marmara Bölgesi'nde ise normale göre yağışlarda yüzde 95 oranında azalma yaşandı. Bunun en büyük nedeni bölgenin yüksek basıncın etkisi altında olması." dedi.

İstanbul'un sıcaklık değerlerinin uzun yıllar ortalamasına göre 2,5 derece arttığına dikkati çeken Toros, kente su sağlayan barajlardaki su seviyesinin hızla düştüğünü ve son bir ay içinde barajlardaki su seviyesinde yüzde 13'lük bir azalma görüldüğünü vurguladı.

Prof. Dr. Toros, yakın dönemde de yağış sisteminin gözükmediğini belirterek, buna göre önlem alınması gerektiğini kaydetti.

"METROPOLLER BAĞIRMAYA BAŞLADI"

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Demi ise Türkiye’nin su kriziyle karşı karşıya olduğunu belirterek, "6 aydır uyarıyorum. Susuzluğa hazır olun. Metropoller bağırmaya başladı. 1 ay içinde Ankara, İstanbul dahil birçok şehir su kısıtlamasına gidecek. İnşallah yağmur yağar. Verilerimize göre önümüzdeki 1,5 – 2 ay böyle gözüküyor. " dedi.

BARAJLARDAKİ DOLULUK ORANI DÜŞTÜ

Geçtiğimiz Mart ayında yüzde 80’lere dayanan doluluk oranları İSKİ verilerine göre bugün yüzde 44.08 olarak ölçüldü. İstanbul’un barajlarında doluluk oranları şöyle;

Ömerli yüzde 40.87

DARLIK yüzde 56.07

ELMALI yüzde 63.17

TERKOS yüzde 49.01

ALİBEYKÖY yüzde 27.63

BÜYÜKÇEKMECE yüzde 44.62

SAZLIDERE yüzde 39.71

ISTARNACALAR yüzde 31.38

KAZANDERE yüzde 26.78

PAPUÇDERE yüzde 35.85