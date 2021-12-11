Prof. Şahin’den Omikron önerisi: 3'üncü doz 3 ay sonra yapılmalı

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Alman Spiegel Dergisi’ne verdiği demeçte Omikron varyantıyla ilgili gelişmeler karşısında iki doz aşının yeterli koruma sağlayamayacağının anlaşıldığını söyleyen Profesör Şahin, “Bilimsel açıdan bakıldığında güçlendirici hatırlatma aşılarının da ikinci aşıdan hemen üç ay sonra yapılması mantıklı görünüyor” dedi.

YENİ AŞI GEREKİR Mİ?

İngiltere’de ek doz (booster) aşılarının bu şekilde uygulandığını kaydeden Uğur Şahin, BioNTech aşısını yeni varyanta uyarlama çalışmalarının devam ettiğini vurgulayarak, gerekli durumda dördüncü aşının yapılmasının söz konusu olduğunu açıkladı ve şunları söyledi: “Omikron varyantlı koronavirüs farklı mutasyonlarda yayılma gösteriyor. Şu an için hangisinin baskın geleceği ve yeni aşıda hangisinin kullanılacağı tam olarak net değil. Ayrıca gerçekten yeni bir aşıya ihtiyaç olup olmayacağının belirlenmesi birkaç hafta daha zaman alabilir. 2022 yılı için şimdilik en az 4 milyar doz aşı üretimi gerekiyor. Bunun daha fazla olabileceği konusunda düşünmeliyiz.”