Prof. Şahin’den Omikron önerisi: 3'üncü doz 3 ay sonra yapılmalı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
BDDKdan çok önemli uyarı... Maaş mesajlarına aman dikkatBDDK'dan çok önemli uyarı... 'Maaş mesajlarına' aman dikkat!#BANKA
Dünya bunu konuşuyor: Zoomdan personeli kovan şirket...Dünya bunu konuşuyor: Zoom'dan personeli kovan şirket...#Better.Com
G.Saray ve F.Bahçe sonrası kritik sıraya ulaştık Bonus puan işleri değiştirdi...G.Saray ve F.Bahçe sonrası kritik sıraya ulaştık! Bonus puan işleri değiştirdi...#UEFA Ülke Puanı
Kripto mağdurları adliyeye akın etti: 1 koyup 8 alacaktıkKripto mağdurları adliyeye akın etti: 1 koyup 8 alacaktık#Kripto Para
Asgari ücret psikolojisiAsgari ücret psikolojisi#Asgari Ücret
Talihsiz kadın anlattı: Hapisteyim ama yaşıyorumTalihsiz kadın anlattı: Hapisteyim ama yaşıyorum#Zeynel Yıldırım
Almanyanın yeni başbakanının 35 yıllık arkadaşı... Berber Behçet Olafı anlattıAlmanya'nın yeni başbakanının 35 yıllık arkadaşı... Berber Behçet Olaf'ı anlattı#Almanya Başbakanı Olaf Scholz
Bir kış kartpostalı içinde olmak... 10 şehir 13 öneriBir kış kartpostalı içinde olmak... 10 şehir 13 öneri#Seyahat
Omikron belirsizliğiOmikron belirsizliği#Omicron
Bakan Akar açıkladı Şehitlerin kanı yerde kalmadıBakan Akar açıkladı! Şehitlerin kanı yerde kalmadı#Hulusi Akar
Kovid-19da son gelişmeler: Vakalarda aylar sonra bir ilkKovid-19'da son gelişmeler: Vakalarda aylar sonra bir ilk!#Koronavirüs
Berrakın sıkıntısıBerrak'ın 'sıkıntısı'#Berrak Tüzünataç
Portekizden Andre Villas-Boas iddiası Beşiktaşı reddettiPortekiz'den Andre Villas-Boas iddiası! 'Beşiktaş'ı reddetti'#Beşiktaş
Neye uğradığımızı şaşırdık İstanbulda fırtına ortalığı savaş alanına çevirdi'Neye uğradığımızı şaşırdık!' İstanbul'da fırtına ortalığı savaş alanına çevirdi#Fırtına
Acil serviste dehşet Korku dolu anlar böyle görüntülendiAcil serviste dehşet! Korku dolu anlar böyle görüntülendi#Patlama
HABERLERGündem Haberleri

Prof. Şahin’den Omikron önerisi: 3'üncü doz 3 ay sonra yapılmalı

#Biontech#Aşı#3'Üncü Doz
Prof. Şahin’den Omikron önerisi: 3üncü doz 3 ay sonra yapılmalı

Koronavirüse karşı ilk aşıyı geliştiren Alman BioNTech şirketinin kurucusu Prof. Uğur Şahin, Omikron varyantlı koronavirüsle yeterli derecede mücadele edebilmek için hatırlatıcı dozun altı ay beklemeden ikinci aşıdan hemen üç ay sonra yapılması önerisinde bulundu.

Haberin Devamı

Alman Spiegel Dergisi’ne verdiği demeçte Omikron varyantıyla ilgili gelişmeler karşısında iki doz aşının yeterli koruma sağlayamayacağının anlaşıldığını söyleyen Profesör Şahin, “Bilimsel açıdan bakıldığında güçlendirici hatırlatma aşılarının da ikinci aşıdan hemen üç ay sonra yapılması mantıklı görünüyor” dedi.

YENİ AŞI GEREKİR Mİ?

İngiltere’de ek doz (booster) aşılarının bu şekilde uygulandığını kaydeden Uğur Şahin, BioNTech aşısını yeni varyanta uyarlama çalışmalarının devam ettiğini vurgulayarak, gerekli durumda dördüncü aşının yapılmasının söz konusu olduğunu açıkladı ve şunları söyledi: “Omikron varyantlı koronavirüs farklı mutasyonlarda yayılma gösteriyor. Şu an için hangisinin baskın geleceği ve yeni aşıda hangisinin kullanılacağı tam olarak net değil. Ayrıca gerçekten yeni bir aşıya ihtiyaç olup olmayacağının belirlenmesi birkaç hafta daha zaman alabilir. 2022 yılı için şimdilik en az 4 milyar doz aşı üretimi gerekiyor. Bunun daha fazla olabileceği konusunda düşünmeliyiz.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Biontech#Aşı#3'Üncü Doz

BAKMADAN GEÇME!

Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

#BANKA
Bir kış kartpostalı içinde olmak: Karın en çok yakıştığı yerler | 10 şehir 13 öneri

Bir kış kartpostalı içinde olmak: Karın en çok yakıştığı yerler | 10 şehir 13 öneri

#Seyahat
Uçakta hayat kurtaran doktor anlatıyor… Uçak saatinde değişiklik yapmıştım, meğer sebebi varmış

Uçakta hayat kurtaran doktor anlatıyor… 'Uçak saatinde değişiklik yapmıştım, meğer sebebi varmış'

#Sağlık