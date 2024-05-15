Prof. Prendini serbest kaldı

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ABD’nin New York kentinde bulunan Amerikan Ulusal Doğa Tarihi Müzesi’nde küratör olan ve birkaç hafta önce Türkiye’ye gelen Prof. Dr. Lorenzo Prendini, 12 Mayıs’ta ABD’ye dönmek için İstanbul Havalimanı’na geldi. Şüpheli hareketleri nedeniyle durdurulan Prendini’nin, valizinin içinde gizlenmiş haldeki özel bölümlerden 88 akrep zehri dolu şişe, 58 klipsli poşet içerisinde ülkemizde bulunan yaklaşık 1500 zehirli endemik akrep ve tarantula türü çıktı.

Gözaltına alınan Prendini emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Gaziosmanpaşa Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’nce adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldı. Prendini’nin ülkesine gönderildiği öğrenildi. Prendini’nin, ABD’ye kaçırmaya çalıştığı akrepler ise türlerinin tespit edilmesi ve zehirlerine ilişkin detaylı inceleme yapılması için Celal Bayar Üniversitesi’ne gönderildi.