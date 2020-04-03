Koronavirüsle ilgili dikkat çeken açıklama! 'Bütün hesaplamalar değişecek'

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr Tevfik Özlü, NTV'de corona virüsle ilgili alınan yeni tedbirlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Özlü, "Aslında kamuoyunun son günlerde dile getirdiği talepleriydi bunlar. Bilim Kurulumuz online olarak toplantı gerçekleştirdi. Sağlık Bakanımızın katıldığı toplantıydı. Çok hızlı şekilde Cumhurbaşkanımıza aktarıldı. Cumhurbaşkanımız da kararları deklare etti.

Burada hep dile getirilen şikayetler, vatandaşlarımızın sokağa çıkmama konusunda gönüllü izolasyona uyum göstermemeleriydi. Gerek 65 yaş üzeri ve gerekse 20 yaş altının sokağa çıkması engellenecek.

Aynı zamanda maske konusu çok soruluyordu. Geldiğimiz nokta itibariyla sosyal ortamlarda maskenin kullanılması gerektiği konusunda fikrimizi paylaşmıştık. Bu maske cerrahi maske olmak zorunda değil ama bir şekilde ağzınızı ve burnunuzu kapatan, öksürüp hapşırma noktasında diğer insanlar bulaştırmanızı engelleyen bir maske artık zorunlu olacak.

Hep sizlerin gündeme getirdiği özellikle İstanbul'da kıyı şehirlerine Marmaris Kuşadası gibi yerlere akın vardı, Karadeniz'e akın vardı. Rize'de çay mevsimi dolayısıyla insanlarımız geliyordu. Şehirler arası çıkış ve gelişler yasaklanmış oldu. Tam bir şehir karantinası başlamış oldu.

Bu tedbirlerin önümüzdeki dönemde çok işe yarayacağını ve bunun etkilerini önümüzdeki günlerde görebileceğine inanıyoruz. Daha aydınlık günlere birlikte en kısa zamanda kavuşmak için bu bedeli ödemek zorundaydık.



SOKAKTA MASKE TAKILMALI MI?

Birkaç kişi bir araya gelmek de yasak oldu. İnsanlar sokakta birbirleriyle yakın mesafede bulunamayacaklar. Sosyal mesafenin korunamadığı alanlar olacak, mesela iş yeri yemekhaneler, toplu taşıma araçları, bankamatik kuyrukları gibi özellikle insanların bir arada olduğu yerler için alındı. Ama uygulanabilirliği bunun şöyle olacak; evden çıkarken maskenizi takacaksınız eve girerken çıkaracaksınız. Sanırım bundan sonra maskesiz evden çıkamayacağız.

Maskeyi bulmada sorun olabilir. Hiç telaş etmenize gerek yok. Maskenin amacı özel bir tasarım olması gerekmiyor. Önemli olan sizin nefes alıp vermeniz, konuşmanız, öksürmeniz sırasında ağzınızdan saçılan damlacıkları tutan şekilde yüzünüzü örtmeniz. Vatandaşların evde kendi imal ettikleri maske olabilir, satın alabilirler, belediyeler dağıtabilirler.

TOPLU TAŞIMA KULLANANLAR VAR, VİRÜSÜ TAŞIYABİLİRLER, ONLARIN YAPMASI GEREKEN NEDİR?

Bu sokağa çıkmayla ilgili kısıtlamalar dünyada her yerde aşağı yukarı belirli kısıtlamalar gibi; tümüyle sokağa çıkma yasağı uygulanmıyor. Bunu bir gün iki gün uygulayabilirsiniz ama bu bir iki günlük süre değil. Belki uzun bir süre bu kısıtlamalarla yaşamak zorunda kalacağız.

Ama şu an itibariyle baktığımızda çalışmak zorunda olmak zorunda olmayan kesim 20 yaş altı ve 65 üstü kişiler. Sadece çalışmak için ve ihtiyacı karşılamak için çıkma zorunluluğu olacaklar tabi ki çıkabilecekler. Bu dışarı çıkanlar için de korunma için etkili yöntemler var. Bir tanesi sosyal mesafenin korunması, maske takıyor olsanız da sakın maskeye aldanmayın. Maskeyi karşıya bulaştırmamak için takıyoruz. Başkasına bulaştırabiliriz, bunu önlemek için maske takıyoruz. Ne yapacaksınız? Sosyal mesafeyi koruyacaksnız, bu virüs konuşma sırasında bile bulaşabiliyor. İkincisi de elinize mukayet olacaksınız. Elinizi aktif yüzeylere, herkesin dokunduğu yüzeylere dokundurmayacaksınız. Ağzınıza, gözünüze sürmeyeceksiniz. Sık sık elinizi yıkayacaksınız. Bu demek değildir ki 20 yaşın altı 65 yaşın altı evde kalacak, onun dışındakiler serbest diye bir şey yok. Onlar da zorunlu durumlarda çıkacaklar. Bu aldığımız tedbirler, bütün hesaplamaları değiştirecek kadar önemli tedbirler. Bugüne kadar yapılan hesaplamaların hepsinin farklı boyuta evrilmesi gerekecek. Bizim bu tedbirlerimizi almamızdaki asıl amaç yüksek pik oluşmasın engelleyecek radikal bir müdahalede bulunmaktı. İnşallah etkisini ulusça önümüzdeki hafta görürüz" dedi.







