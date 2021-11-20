Prof. Dr. Zafer Kurugöl: Son 3 ayda çocuk vakaları yüzde 500'ün üstünde arttı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ev alacaklar dikkat Detayları belli oldu: Sıfır konuta faiz indirimiEv alacaklar dikkat! Detayları belli oldu: Sıfır konuta faiz indirimi#Faiz İndirimi
Derbi öncesi akıl oyunları G.Saray 10unla yıkacak... F.Bahçe sır taktikle avlayacak...Derbi öncesi akıl oyunları! G.Saray 10'unla yıkacak... F.Bahçe 'sır' taktikle avlayacak...#Fenerbahçe
Film gibi bir hikaye 20 farklı günde 200 kişinin hayatını kurtardıFilm gibi bir hikaye! 20 farklı günde 200 kişinin hayatını kurtardı#İntihar
700 yıllık yolculuğun acı kaybı700 yıllık yolculuğun acı kaybı#Sarıkeçili Yörükleri
Zamanın ruhunun 10 yıl, 20 yıl gerisindeZamanın ruhunun 10 yıl, 20 yıl gerisinde#Kemal Kılıçdaroğlu
Bakanlık harekete geçti Araç ithalatında önemli gelişmeBakanlık harekete geçti! Araç ithalatında önemli gelişme#Paralel Araç İthalatı
Çay soğuk dediği için müşterisini öldürmüştü... İfadesi şaşkına çevirdi'Çay soğuk' dediği için müşterisini öldürmüştü... İfadesi şaşkına çevirdi#Cinayet
Kaçan kurbanlığın peşinden giden Onur, ölü bulunmuştu Negatif otopsi raporu...Kaçan kurbanlığın peşinden giden Onur, ölü bulunmuştu! 'Negatif otopsi' raporu...#ANKARA
Müslümeden kahreden haber Türkiyeyi yasa boğdu: Ailesi ifade için karakola götürüldüMüslüme'den kahreden haber! Türkiye'yi yasa boğdu: Ailesi ifade için karakola götürüldü#Müslüme Yağal
Fikret Ormandan 2 yıl sonra bir ilk Gergin anlar ve sert açıklamalar...Fikret Orman'dan 2 yıl sonra bir ilk! Gergin anlar ve sert açıklamalar...#Beşiktaş
Aralık listeleri güncellenecek İşte Kasım ayının en ucuz otomobilleriAralık listeleri güncellenecek! İşte Kasım ayının en ucuz otomobilleri#Otomobil
Resmi Gazetede yayımlandı Dev banka geri dönüyorResmi Gazete'de yayımlandı! Dev banka geri dönüyor#Resmi Gazete
14 yaşındaki çocuğa cinsel istismar Cezası belli oldu14 yaşındaki çocuğa cinsel istismar! Cezası belli oldu#Muğla
Yakışıklı oyuncunun annesi şaşırttı: 80 yaşına geldiğine inanmayan bir tek ben miyimYakışıklı oyuncunun annesi şaşırttı: 80 yaşına geldiğine inanmayan bir tek ben miyim?#Orlando Bloom
Erken final yapacağı iddia edilmişti... Acun Ilıcalıdan O Ses Türkiye açıklamasıErken final yapacağı iddia edilmişti... Acun Ilıcalı'dan 'O Ses Türkiye' açıklaması#Acun Ilıcalı
HABERLERGündem Haberleri

Prof. Dr. Zafer Kurugöl: Son 3 ayda çocuk vakaları yüzde 500'ün üstünde arttı

#Koronavirüs#Delta Varyantı#Prof. Dr. Zafer Kurugöl
Prof. Dr. Zafer Kurugöl: Son 3 ayda çocuk vakaları yüzde 500ün üstünde arttı

Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, delta varyantıyla birlikte son 3 ayda çocuk Covid-19 vakalarında yüzde 500'ün üzerinde artış olduğunu vurgulayıp, "Özellikle ülkemizde de bilindiği gibi 12 yaş üzeri çocuklara aşı öneriliyor ancak bu gruptaki çocuklara önerilen aşı, isteğe bağlı. Bu öneriyi biraz daha güçlendirmek lazım" dedi.

Haberin Devamı

Prof. Dr. Zafer Kurugöl, delta varyantı nedeniyle çocuk Covid-19 vakalarında büyük artış olduğunu söyledi. Kurugöl, "Temmuz ayından beri hem ülkemizde hem dünyada delta varyantına bağlı olarak çocuk vakalarında büyük bir artış yaşandı. Temmuz ayında tüm vakaların yüzde 6'sı çocukken, ekim sonunda bu oran yüzde 37'lere çıktı. Yani çocuk vakalarında yüzde 500'ün üzerinde bir artış var. Çocuklardaki vakaların artışına paralel olarak yoğun bakım gerektiren ağır hastalarda da artış oldu. Hatta az sayıda olsa bile ölümleri bile yaşadık" diye konuştu.

Prof. Dr. Zafer Kurugöl: Son 3 ayda çocuk vakaları yüzde 500ün üstünde arttı

Ailelere, çocuklarına mutlaka aşı yaptırmalarını öneren Prof. Dr. Kurugöl, şunları söyledi:

"12-18 yaş grubu çocuklar ve aileleri lütfen çocuklarını aşılanmasından çekinmesinler. Hele hele kronik bir hastalıkları varsa, mutlaka aşı yaptırsınlar. Çünkü bu yaş grubunda aşıların etkili, koruyucu olduğu birçok çalışma ile ortaya konuldu. Yan etkilerinin çok az olup, diğer aşılardan farksız ve güvenilir olduğunu biliyoruz. Şu an gelişmiş ülkelerde milyonlarca çocuğa aşı yapılmış durumda. ABD'de aşı yaşı 5'e kadar düştü. Avrupa Birliği ülkeleri de aynı şekilde aşılama yaşını 5 yaşa çekmeyi değerlendiriyorlar. Sadece Biontech değil Sinovac aşısı da çocuklara uygulanıyor. Örneğin; Çin, Şili, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'de Sinovac aşısı, 3 yaş ve üzerindeki çocuklara yapılıyor. Hindistan 2 yaşa ve Küba kendi aşılarını 2 yaş ve üzerine yapıyor. Çocuklarda da aşının güvenilir ve etkili olduğu birçok çalışma ile ortaya konuldu. Bu nedenle, sağlıklı çocuklar da dahil olmak üzere 12 yaş üzeri tüm çocuklara aşı yaptırmalarını öneriyoruz. Lütfen anne, babalar tereddüt etmesin, çocuklarına aşı yaptırsınlar. Kronik rahatsızlığı bulunan çocuklar ise mutlaka aşı olsunlar."

Gözden Kaçmasın

ABD Başkanı Bidenın sağlık raporu ortaya çıktıABD Başkanı Biden'ın sağlık raporu ortaya çıktı!Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Ev alacaklar dikkat İşte sıfır konuta faiz indiriminin detaylarıEv alacaklar dikkat! İşte 'sıfır konuta faiz indirimi'nin detaylarıHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Koronavirüs#Delta Varyantı#Prof. Dr. Zafer Kurugöl

BAKMADAN GEÇME!

Tanju Çolak: Hülya Avşar karımdan özür diledi

Tanju Çolak: Hülya Avşar karımdan özür diledi

#Hülya Avşar
200 ölümü engelledi... Farklı bir kahraman: ‘Köprü muhafızı’

200 ölümü engelledi... Farklı bir kahraman: ‘Köprü muhafızı’

#İntihar
Ev alacaklar dikkat İşte sıfır konuta faiz indiriminin detayları

Ev alacaklar dikkat! İşte 'sıfır konuta faiz indirimi'nin detayları

#Faiz İndirimi