Prof. Dr. Zafer Kurugöl: ‘Çocuk hastalarda artış var’

Hastalığı geçirdikten 10 gün sonra çocukların yüksek ateş, ishal, göz çevrelerinde kızarıklık, böbrek yetmezliği, karaciğer fonksiyonlarında bozulma yaşadığını belirten Kurugöl, birçok çocuğun yoğun bakıma yatırıldığını kaydetti.

‘SINAVLARI ERTELEYİN’

Hürriyet’e konuşan Kurugöl, Milli Eğitim Bakanlığı’nın aldığı ortaokul ve liselerde sınavların yüz yüze yapılması kararının bu tabloyu ağırlaştıracağını belirterek, yetkililere ‘sınavları erteleyin’ çağrısı yaptı: “Bu ağır klinik tablo son dönemde çok arttı. Sadece bizim merkezimizde, Aralık ayında 12 vaka yoğun bakıma alındı. Böbrek yetmezliği olanlar, diyalize girenler oldu. Kalp pili takılması gerekenler oldu. Bu tablo nisandan bu yana görülüyordu ama vaka artınca ağırlaştı. Bazı merkezlerde hayatı kaybeden çocuklar var. Sınavları eğer yüz yüze yaparsak, bu hastalıkta çok büyük patlama yaşanma ihtimali doğar. O nedenle yetkililere sesleniyorum. Lütfen sınavları erteleyin, şu ortamda sınavların yapılmasını doğru bulmuyorum.”