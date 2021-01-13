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Meltem ÖZGENÇ / ANKARA
Haber Giriş: 13.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Prof. Dr. Zafer Kurugöl: Aşıların etkinliği ırka göre değişir

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
Prof. Dr. Zafer Kurugöl: Aşıların etkinliği ırka göre değişir
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Çin menşeli Coronavac aşısının etkinliği ile ilgili rakamlar farklı olunca insanların kafaları karıştı.

Bu durumun normal olduğunu söyleyen Ege Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, “Birçok aşının, özellikle viral aşıların değişik toplumlarda etkinliği farklıdır. Bu durum farklı ülkelerde aynı virüsün farklı mutantların egemen olması ve ırklar arasında hastalık cevabının farklı olması gibi nedenlerden kaynaklanır. Buna bir örnek de bebekleri ishalden korumak için yaptığımız rotavirüs aşısıdır. Örneğin, ABD’de rotavirüs aşısının etkinliği yüzde 95 iken, Brezilya’da yüzde 80, Afrika ve bazı Asya ülkelerinde yüzde 60 hatta daha da düşüktür” dedi.

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Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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