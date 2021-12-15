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Prof. Dr. Yücel Sayman yaşamını yitirdi

#Yücel Sayman#Vefat#İstanbul Barosu
Prof. Dr. Yücel Sayman yaşamını yitirdi

Eski İstanbul Barosu Başkanı ve avukat Prof. Dr. Yücel Sayman hayatını kaybetti.

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1996-2002 döneminde İstanbul Barosu Başkanlığı yapan Sayman 82 yaşında vefat etti.

Sayman'ın bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sayman'ın vefatı üzerine Twitter hesabından şu mesajı yayınladı:

"Toplumumuza etkisiyle yaşayacağına inandığım aydınımız, hukuk insanı PROF. DR. YÜCEL SAYMAN aramızdan ayrıldı. Şahsiyetinde tecessüm eden değerler bakımından onu tanımış olmayı hep bir şans kabul ettim. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum."

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#Yücel Sayman#Vefat#İstanbul Barosu

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