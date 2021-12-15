Prof. Dr. Yücel Sayman kimdir? İşte Yücel Sayman'ın biyografisi

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İstanbul Medipol Üniversitesi'nde öğretim üyeliği görevine devam eden Yücel Sayman, bir süredir tedavi görüyordu. İşte, Yücel Sayman'ın biyografisi...

YÜCEL SAYMAN KİMDİR?

1939 yılında Konya’da dünyaya gelen Türk akademisyen Yücel Sayman, 1957 yılında Saint Joseph Fransız Lisesi'nden, 1962 yılında da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Sayman1969 yılında Strasbourg Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde doktorasını verdi.

1978 yılında doçent olan Yücel Sayman, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı'nda öğretim üyeliği yaptı. 1996-2002 yılları arasında İstanbul Barosu başkanlığı da yapan Yücel Sayman İstanbul Medipol Üniversitesi'nde öğretim üyeliği görevini de üstlenmişti.

Evrensel Gazetesi'nde bir dönem yazarlık yapan Sayman, burada bulunan yazılarını "Özgürlük Zamanı" adlı bir eserinde derlemiştir.