Prof. Dr. Yılmaz 'Yasaklı şehir olmamalı' dedi ve uyardı

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Samsun'un Karadeniz Bölgesi kıyı kuşağında önemli bir konumda bulunduğunu, kumlu plajlarının turizm açısından kıymetli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Cevdet Yılmaz, bu anlamda deniz turizminin Samsun için önemli olduğuna dikkat çekti.

Yaz mevsiminin kısalığı nedeniyle tüm Karadeniz sahillerinde olduğu gibi Samsun'da da denize girme mevsiminin 2 ay ile sınırlı olduğunu belirten Prof. Dr. Cevdet Yılmaz, "Geçtiğimiz yıllarda görüldüğü üzere deniz mevsimi aynı zamanda boğulmaları da beraberinde getirmektedir. Bu, bütün kıyılarımız için önemli bir sorun" diye konuştu.

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Geçmişte fırtınalı havalarda denize girme yasağı getirildiğini hatırlatan Yılmaz, "Geçtiğimiz yıllarda Samsun Valiliği fırtınalı havalarda denize girme yasağı getirdi. Bu da halkı büyük ölçüde rahatsız etti. Samsun özellikle denize girme hususunda 'yasaklı şehir olmamalı' diye düşünüyoruz. Aslında Türkiye'deki hiçbir yer bu anlamda yasaklı olmamalıdır" şeklinde konuştu.

Boğulmaların temel nedenlerine dikkat çeken Prof. Dr. Yılmaz, "Özellikle boğulmaların sebebi fırtınalı havalardır. Bu fırtınalı havalar esnasında kıyıya yakın kesimlerde deniz dibi morfolojisi dalga ve akıntılarla değişmektedir. Bir hafta arayla aynı yerde denize girilmiş olsa bile zemindeki bu değişiklikler vatandaşlarımızı gafil avlamakta, sürekli yer değiştiren rip akıntıları da insanlarımızı hazırlıksız yakalamaktadır. Samsun'da özellikle Atakum sahilleri yaz ayları boyunca sadece içerdeki taşra ilçelerinden değil, aynı zamanda Tokat, Çorum ve Amasya gibi illerden de yoğun şekilde günübirlikçi turist kabul etmektedir.

Gelenlerin büyük kısmı bu riskleri bilmeden denize girmekte, bunun sonucunda da can kayıpları ve boğulma tehlikesi geçiren vatandaşlarımızda kalıcı hasarlar yaşanmaktadır. Bu tür olumsuzlukları yaşamamak için; fırtınalı havalarda denize girmekten kaçınmak, normal hava şartlarında bile rip akıntılarına dikkat etmek, ıssız yerlerde denize girmekten kaçınmak gerekiyor. Özellikle ailece gelenler tedbir olarak yanlarında bir tane de olsa bir can yeleği bulundurabilir. Bütün tedbirler alındığı halde yine de boğulma vakaları artıyorsa, kara yollarındaki sık kaza yaşanan kör noktalar gibi, elbette bazı kesimlerde yasaklar getirilebilir. Fakat bu en son başvurulacak yöntem olmalıdır" ifadelerini kullandı.