Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Prof. Dr. Yaşar: Kuraklık, İzmir'de kötü koku sorununu artırdı

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Deniz#EGE DENİZİ
Prof. Dr. Yaşar: Kuraklık, İzmirde kötü koku sorununu artırdı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2022 15:46

İZMİR'in bazı bölgelerinde kötü koku problemi yaşanırken, bu sorunu kuraklığın artırdığını belirten Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Son 60-70 yılın en kurak dönemini geçiriyoruz. Yağmur suyu olmadığı için rögarlarda pis su kalmış durumda" dedi.

Haberin Devamı

İzmir'in bazı bölgelerindeki kötü koku problemi, son günlerde yeniden arttı. Kentte yaşayanlar, sosyal medyadan koku sorununa tepki gösterirken, Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, problemin son dönemde artmasının kuraklığa bağlı olduğunu belirtti. Kuraklığın yanı sıra yerel yönetimlerce uygulanan yanlış çalışmalar olduğunu da söyleyen Prof. Dr. Yaşar, "Bu yıl daha fazla doğa olayı var. Kurak bir yıl geçiriyoruz. Son 60-70 yılın en kurak dönemini geçiriyoruz. Yağmur olmadığı için rögarlardaki pis su kalmış durumda. Her geçen yıl koku problemi artıyor. Kuraklık İzmir'de kötü koku sorununu arttırdı. İyi hesaplama yapmak ve planlamak gerekiyor" dedi.

'ÖNEMLİ OLAN KİRLİLİĞİ YERİNDE KESMEK'

Haberin Devamı

İzmir'deki çevre problemlerine de dikkat çeken Prof. Dr. Yaşar, "İzmir'de ciddi çevre problemleri var ve koku da bunlardan bir tanesi. Bu yıl kötü koku problemi daha da arttı ve yılın bu döneminde dahi koku hissediliyor. Özellikle rögarlardan gelen bir koku var. İzmir'in pek çok yerinde bu kokuyu duyabiliyorsunuz. Bu kokunun nedenlerini yıllardır söylüyoruz. Derelerin altının betonlanması hem yaşamı öldürdü hem de kokuya neden oldu. Daha sonra kireçleme olayları başladı. Bunların bilimsel bir tarafı yok. Yapılması gereken tek bir işlem vardı o da fabrikalardan gelen tüm suların biyolojik arıtmadan geçirildikten sonra denize verilmesiydi. Maalesef fabrikalardan arıtılmadan gelen su ciddi kirliliğe neden oluyor. Bu yıl İzmir Büyükşehir Belediyesi 80 bin kamyon pislik attığını söyledi. Peki bu pislik neden geliyor? Durduk yerde doğa kendini kirletmez. Önemli olan bu kirliliği yerinde kesmek" diye konuştu.

Öte yandan biyolojik arıtmaların doğru çalışması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Yaşar, "Özellikle iç körfezde beklediğimiz günleri biz yakalayamadık. 1980'lere kadar körfeze para atıldığında sular pırıl pırıl olduğu için görülürdü. Büyük Kanal Projesi'nden sonra artık kirlilik sorununun çözüldüğünü düşündük. Maalesef yine de olmadı. Fabrikalardan gelen suların arıtılması lazım" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Deniz#EGE DENİZİ

BAKMADAN GEÇME!

Uyuşturucu bağımlısına çevirdiği hastalarını taciz ediyordu Canavar doktor nasıl öldü

Uyuşturucu bağımlısına çevirdiği hastalarını taciz ediyordu! Canavar doktor nasıl öldü?

#Ricardo Cruciani
8 uzman 1 soru Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi

8 uzman 1 soru! Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi?

#Altın Fiyatları
Depremin ardından 23 yıl: Marmarada süre azaldı mı Başka hangi bölgelerde büyük depremler bekleniyor

Depremin ardından 23 yıl: Marmara'da süre azaldı mı? Başka hangi bölgelerde büyük depremler bekleniyor?

#Deprem

BAKMADAN GEÇME!

Uyuşturucu bağımlısına çevirdiği hastalarını taciz ediyordu Canavar doktor nasıl öldü

Uyuşturucu bağımlısına çevirdiği hastalarını taciz ediyordu! Canavar doktor nasıl öldü?

#Ricardo Cruciani
8 uzman 1 soru Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi

8 uzman 1 soru! Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi?

#Altın Fiyatları
Depremin ardından 23 yıl: Marmarada süre azaldı mı Başka hangi bölgelerde büyük depremler bekleniyor

Depremin ardından 23 yıl: Marmara'da süre azaldı mı? Başka hangi bölgelerde büyük depremler bekleniyor?

#Deprem