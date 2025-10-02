Prof. Dr. Üşümezsoy'dan Marmara Denizi'ndeki 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin ilk değerlendirme

Haberin Devamı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıkları olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 6,71 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

PROF. DR. ÜŞÜMEZSOY'DAN İLK DEĞERLENDİRME

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, CNN TÜRK canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"23 Nisan'daki deprem karaya yakın Silivri'den Büyükçekmece arasındaki fay kırılmıştı. Ama o fayın batıya doğru uzanan kesimi, Silivri çukuru içinde olan kesiminde kalan bir segmenti vardı. O segment üzerinde 6'lık - 6.2'lik deprem olabilir diye son dönemlerde, daha ilk günü de söylemiştim.

Silivri çukurunun içinde kalan bir segment. Silivri açıklarından Silivri kıyısına doğru geliyor. Silivri kıyısından Kumburgaz'a gidiyor. O Kumburgaz'a giden kesim kırıldı.

Ama öbür taraftan Silivri çukuruna giden kesimde kırılmamış 6.2'lik bir potansiyel var. O potansiyel 5.2'lik bir oluşum oldu. Buna benzer depremler olabilir.

"O FAY ÜZERİNDE ENERJİ BOŞALIMI GERÇEKLEŞMEDİ"

O fay üzerinde enerji boşalımı gerçekleşmedi. 6.1'lik bir deprem potansiyeli var. O potansiyelin yaklaşık 200 km'sinin 10 km'lik bir alanı yırtıldı. Demek ki 190 km alan daha yapışık, yırtılma potansiyeli olan bir kesim var.

Bu deprem olmadan evvel de birçok yerde de söylediğim de 'Hani hocam deprem bitmişti', ben 'İstanbul'a doğru giden yok' diyorum ama 'Silivri çukurunda var' diyordum. İki tane faydan biri kırıldı, diğerinde bir deprem daha bekliyorum demiştim. Ama İstanbul'a doğru giden yok demiştim. Tüm YouTube videolarında 6.2'lik bir tane daha var lafım gündemde yer almıştı. Bu depremi anlatıyor. Bu Ereğli'de daha çok hissedildi. 190 km'si duruyor.

"23 NİSAN'DA SÖYLEMİŞTİM"

Başka kırılacak fay yok. İstanbul'da kırılacak bir fay yok. Silivri'ye doğru giden bir segment kalmıştı. O segmentte olan bir deprem. Ben 23 Nisan günü de bunu söyledim. Burası bitti burada küçük segment var onda olacak bir deprem dedim. İlk günden beri söylediğim olay. Altını çize çize vurgulamıştım. O fayda stres var, ama o fay 6,5'luk bir deprem büyük İstanbul depremi gibi depremler yok. Eğer öyle bir şey olsaydı İstanbul'a doğru gelirdi bunlar. Ben dedim ki Avcılar'da yok, Adalar'da yok ama tekrar tekrar söylediğim şeyi söylüyorum; Silivri çukurunda var diyorum."