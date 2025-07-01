Prof. Dr. Üşümezsoy: Bu depremler 23 Nisan'da oluşan stres yüzünden gerçekleşti

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Bursa'da bugün ilki 3.9, ardından 4.2 ve 3.3 büyüklüğünde peş peşe depremler meydana geldi. Deprem kent merkezi ile çevre ilçeler, Yalova ve İstanbul'da hissedildi. 23 Nisan'da İstanbul'un Kumburgaz açıklarında meydana gelen 6.1'lik deprem sonrası çarpıcı açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Bursa'da peş peşe meydana gelen depremleri Hurriyet.com.tr için yorumladı. Üşümezsoy, fayın yapısını, depremin oluşma nedenlerini ve bölge hakkındaki bilgileri kendi hazırlığı haritalar ile açıkladı.

Sözlerine "Bugün Gemlik Körfezi kuzeyinde, Güzelyalı düzlüğünün kuzey kenarını sınırlayan fay hattında bir deprem oldu." şeklinde başlayan deprem uzmanı Üşümezsoy depremin hem Orhangazi tarafından hem Gemlik Körfezi'nde hatta İzmit Körfezi'nde de hissedildiğini ifade etti. Üşümezsoy "Bu fay esas olarak bölgedeki palezoik kayaların ve temel kayaların güneydeki sınırı Gemlik Körfezi'ne açılma sürecinde çalışan bir fay hattı olarak çalışmaktadır. Bu depremle kendisini ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.

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DOĞU-BATI GİDİŞLİ BİR FAY

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy sözlerini şöyle sürdürdü:

Şiddet ivmelerinin izini takip ettiğiniz zaman bu iz fay hattı boyunca ve fayın güneyindeki Gemlik Körfezi'nde görülürken diğer taraftan ise doğuya doğru yani Orhangazi'ye doğru görülmekte. Diğer bir şiddetli hissedildiği kesim ise esas olarak Teşvikiye, Esenköy fayı diye tanımladığımız normal fayda oluşmuş bir yapıdır.

Tarafımızdan 2005'te yapılan testlerde bölgenin tektoniğindeki Gemlik Körfezi ve İznik Gölü'nün açılmasını kontrol eden normal fayların öne çıkarıldığı görülmektedir. Bu fay da o sistemin kara içindeki yaklaşık doğu batı gidişli bir fay hattıdır. Güzelyalı'nın kuzey kenarındaki sırtların ile havzanın kenarına dayanmaktadır.

23 NİSAN DEPREMİNİN OLUŞTURDUĞU STRES

Üşümezsoy, bugün olan depremlerin 23 Nisan'da Silivri açıklarında gerçekleşen 6.1'lik depreminden sonra oluşan stres kaynaklı olduğunu ifade etti. Üşümezsoy açıklamalarına şöyle devam etti:

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Benim 2005'te yaptığım haritada görüldüğü gibi, Gemlik Körfezi'nin karadaki devamı olan çöküntü hattının Kuzey kenarındaki fay hattını belirleyen bir yapıydı. Bölgesel olarak baktığımız zaman Avcılar karşısındaki sırtın iki yanındaki faylarda, 23 Nisan depreminden sonra artçılar oluşmaktadır. Bu artçıların dizilimi İmralı'ya kadar gelmektedir. Batıda ise Kumburgaz çukurunun güney kenarında yer almakta. Bu depremden çıkan stres Çınarcık çukurundaki ikincil fayları çalıştırdığı gibi Gemlik Körfezi'ndeki açılma faylarını da çalıştırmaktadır.

Marmara Denizi'nde açılma fayları kısmen susmuş olsa da güney kesimine doğru ikincil faylarda bu yapıyı sürdürmektedir. Esenköy - Teşvikiye'den Termal'e doğru giden fay hattı da bu sistem içinde 17 Ağustos'tan sonra stres yüklenen fay olarak çalışmaktaydı. 23 Nisan'dan sonra oluşan stres var olan faylar üzerinde artçılar oluşturmaktadır bu da onlardan biridir.

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HERKES ORTA KESİMDE DEPREM BEKLİYORDU AMA...

Üşümezsoy sözlerini şöyle devam ettirdi:

Biraz daha bölgesel baktığımızda 23 Nisan'da kırılan Kumburgaz fayı 35 km olarak haritada görünüyor. Orta sırtın doğusunda ise 1894'te Çınarcık Çukuru'nda kırılan fay görülmekte. 1999 depreminde de bu bölgede stres yüklenmişti. 99 sonrası olan birçok deprem Çınarcık Çukuru içerisindeki ikincil faylarda ve karada da Teşvikiye fayında oluşan depremlerdi. Bu 23 Nisan'dan sonra oluşan depremler de bu fay sistemlerinin kırık zonlarında artçılar oluşturmakta. Bunun sonucunda bugün hissedilen Orhangazi'deki depremler gerçekleşti.

Öte yandan herkes 23 Nisan sonrası herkes Avcılar karşısındaki orta kesimde deprem beklerken bugünkü depremler gerçekleşti. Bu da orta kesimde aktif fayın olmadığını göstermekte.

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Prof. Dr. Üşümezsoy "Son depremin olduğu yer kırmızı elips içine alınmış fay içerisindedir. Haritada orta sırtın kuzey kesimindeki Kumburgaz Fayı görülmektedir." dedi.

Prof. Dr. Üşümezsoy, bugün gerçekleşen ikinci deprem hakkında da görüşlerini açıkladı. Üşümezsoy sözlerini şöyle sonlandırdı.

İkinci depremin geneline baktığımız zaman bu kırılma Orhangazi'ye doğru ilerleyen bir kesimde yırtılma yarattı. Bu Gemlik Körfezi'nin Güzelyalı düzlüğünün kuzey kenarından havzaya açılan fay hattı, doğuya doğru sıkışmakta ve havza daralmakta. O kısma doğru ilerleyen bir fay hattı konumundadır. Esenyurt, Teşvikiye ve Termal hattı gibi 99 depreminde çalışan sistemler olarak görülmektedir.