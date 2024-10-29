Prof. Dr. Ulvi Can Ünlügenç: 11 ilde 20 ayda 100 binin üzerinde artçı deprem oldu

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; 27 Ekim günü saat 20.07'de merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 20 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin ardından 6 saatte en büyüğü 3.3 büyüklüğünde 20 artçı sarsıntı yaşandı. ÇÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Genel Jeoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ulvi Can Ünlügenç, Kozan'daki depremin 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin artçısı olduğunu kaydetti.

6 BİNİN ÜZERİNDE ARTÇI SARSINTI

Prof. Dr. Ulvi Can Ünlügenç, Minnetli bölgesinde 6 Şubat 2023'ten bugüne 6 binin üzerinde artçı sarsıntının meydana geldiğini belirterek, "Bu bölgede 7 Ağustos günü art arda 4.6, 4, 3.7 ve 3.5 büyüklüğünde, 25 Temmuz günü ise 5.7 ve 4.1 büyüklüğünde benzer artçı sarsıntıları yaşamıştık. Bunun yanı sıra stres transferi sonrası depremlerin sıklıkla meydana geldiği bölgeler; Saimbeyli-Feke fayları ile daha doğusundaki Savrun Fayı arasında kalan zon içerisinde Göksun-Yiricek-Acıelma-Huğtaş-Kazandere-Yoğunoluk-Hacıkodal-Kaleboynu-Aksaağaç-Himmetli-Topallı-Minnetli civarlarında yoğunlaşmakta olup, bu alanda 6 Şubat 2023 sonrası günümüze kadar 6 binin üzerinde artçı sarsıntılar meydana gelmiştir" diye konuştu.

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20 AYLIK BİLANÇO

Türkiye genelinde etkilenen 11 il için geçen 20 aylık süreçte yaşanan artçıların verilerini de paylaşan Prof. Dr. Ünlügenç, "Ülkemizde genellikle aktif fay zonları boyunca farklı büyüklüklerde sismik hareketlenmeler hemen her gün yaşanmakta ve bir süre daha yaşanmaya devam edecektir. Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin yaşandığı 6 Şubat 2023 tarihinden günümüze kadar deprem bölgesinde 100 binin üzerinde artçı sarsıntılar oluşmuş olup, 7-7.9 arası 2, 6-6.9 arası 3, 5-5.9 arası 60 ve 4-4.9 arası 692 adet artçı depremler meydana gelmiştir" dedi.

'ARTÇI SARSINTILARIN OLUŞMASI OLAĞAN'

Büyük depremlerin yarattığı stresin azalması için hala zaman gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. Ünlügenç, "Bölgede stresin azalmasıyla ilgili 2 yılı da aşabilecek bir süre daha artçı sarsıntıların oluşması olağandır. Bunun ülkemizdeki örneklerine bakacak olursak; 1930 yılında 7.2 büyüklüğündeki Hakkari depremi 218'inci günde 5.6 büyüklüğünde depremle yüz yüze kalmıştır. 1939 Erzincan depremi ise 7.9 büyüklüğünde meydana gelmiş ve 1 yıl boyunca 4 ile 4.9 arasında sıkça sarsıntılar geçirmiştir. 1944 Bolu Gerede depremi 7.2 büyüklüğünde yaşanmış, 83'üncü gün 5.5, 241'inci gün 5.5, 259'uncu gün 5.2 büyüklüğünde artçılar olmuştur. 1964 Balıkesir Manyas depremi ise 7 büyüklüğünde olmuş, 148'inci gün 5.6, 149'uncu gün de 4.5’lik artçılar üretmiştir" diye konuştu. 2018 yılında Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'ni de hatırlatan Ünlügenç, Türkiye'deki yapıların yönetmelikte geçen 'deprem etkisi altında binaların tasarımı' esaslarına göre yapılması ve her aşamasının ciddi kontrollerden geçirilmesi gerektiğini vurguladı. (DHA)