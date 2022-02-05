Prof. Dr. Tevfik Özlü: Salgın artık sıradanlaştı

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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü de, “Omikron beklentileri karşılayan bir mutasyon geçirmiş durumda. İçinde bulunduğumuz pandemi artık sıradanlaştı” dedi ve şu bilgileri verdi: “Omikron dalgasına erken yakalanan ülkelerde pik tamamlandı ve vaka sayılarında düşüş başladı. Vaka sayılarının 500 binleri, 300 binleri geçtiği Avrupa ülkelerinde tedbirler, kısıtlamalar birer birer kaldırılıyor. Tedbirleri tümüyle iptal eden ülkeler de var. Bu da salgının sıradanlaştığını bize gösteriyor.

İSTANBUL, ESKİŞEHİR PİK YAPTI

Bizde de İstanbul, Eskişehir gibi pandemiye erken yakalanmış illerde, vaka sayıları pikini tamamlamış görünüyor. Bunun önümüzdeki günlerde farklı şehirlerde artış trendi ile devam etmesi mümkün. Çünkü büyük kentlerden küçük kentlere taşınma oluyor. Ama bu dalgaya erken yakalanan illerde pik tamamlanıp azalma görülecek. Koronavirüsler hayatımızda olmaya devam edecekler ancak aşılılar ve kişisel tedbirlere dikkat edenler için tehdit olmaktan çıkacak diye düşünüyorum.”