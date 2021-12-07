Prof. Dr. Teoman DuralÄ± son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±

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Bir sÃ¼redir dil kÃ¶kÃ¼ kanseri tedavisi gÃ¶ren felsefe profesÃ¶rÃ¼, biyolog, akademisyen ve dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼r Prof. Dr. Åžaban Teoman DuralÄ± 74 yaÅŸÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼ltÃ¼r Sanat BÃ¼yÃ¼k Ã–dÃ¼lÃ¼ sahibi Prof. Dr. DuralÄ± iÃ§in Fatih Camii'nde cenaze tÃ¶reni dÃ¼zenledi. TÃ¶rene TBMM BaÅŸkanÄ± Mustafa Åžentop, Ak Parti Genel BaÅŸkanvekili Numan KurtulmuÅŸ, Gelecek Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Ahmet DavutoÄŸlu, Milli EÄŸitim BakanÄ± Mahmut Ã–zer, AK Parti Genel BaÅŸkanvekili Numan KurtulmuÅŸ, Ä°lim Yayma VakfÄ± MÃ¼tevelli Heyeti BaÅŸkanÄ± ve DÃ¼nya Etnospor Konfederasyonu BaÅŸkanÄ± Bilal ErdoÄŸan, AK Parti Ä°l BaÅŸkanÄ± Osman Nuri Kabaktepe, Teoman DuralÄ±'nÄ±n oÄŸlu ve kÄ±zÄ± Deniz DuralÄ±, Elif DuralÄ± Ã‡aÄŸlayan, belediye baÅŸkanlarÄ±, DuralÄ±'nÄ±n meslektaÅŸlarÄ± Ã¶ÄŸrencileri ve ailesi katÄ±ldÄ±.

Prof. Dr. DuralÄ±'nÄ±n TÃ¼rk BayraÄŸÄ±'na sarÄ±lÄ± naaÅŸÄ± omuzlarda taÅŸÄ±narak Fatih Camii'ne getirildi. Camide DuralÄ±'nÄ±n cenazesi haricinde 3 farklÄ± cenaze namazÄ± daha vardÄ±. TBMM BaÅŸkanÄ± Mustafa Åžentop Prof. Dr. DuralÄ±'nÄ±n naaÅŸÄ± baÅŸÄ±nda konuÅŸma yaptÄ±. Ä°kindi namazÄ± vaktinde kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan DuralÄ±'nÄ±n naaÅŸÄ±, AÅŸiyan MezarlÄ±ÄŸÄ±'ndaki aile kabristanÄ±na defnedilmek Ã¼zere gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â

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"AYAKLARI SON DERECE SAÄžLAM BASAN UFKU GENÄ°Åž HOCAMIZIN YETÄ°ÅžMESÄ°NE VESÄ°LE OLDU"

AK Parti Grup BaÅŸkanvekili Numan KurtulmuÅŸ, "BatÄ± medeniyetiyle bizim medeniyetimizi mukayesesini yaparak ayaklarÄ± yere son derece saÄŸlam basan ufku geniÅŸ Ã§ok sayÄ±da hocamÄ±zÄ±n yetiÅŸmesine vesile oldu. Allah rahmet eylesin" dedi.Â Â

"TEK TESELLÄ°MÄ°Z ONUN MÄ°RASININ YAÅžAYACAK OLMASI"

Ä°bn Haldun Ãœniversitesi Ä°nsan ve Toplum Bilimleri FakÃ¼ltesi Felsefe BÃ¶lÃ¼m BaÅŸkanÄ± DoÃ§. Dr. Burhan KÃ¶roÄŸlu "Bu hastalÄ±ktan Ã¶nce Ã§ok dinÃ§ Ã§ok enerjikti. TÃ¼rkiye Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir deÄŸer kaybetti. SeÃ§kin birÃ§ok siyasi ve bilim adamÄ± Teoman'Ä±n hocanÄ±n Ã¶ÄŸrencisi. Teoman hocamÄ±z Ã¶lmeyecek, kitaplarÄ±yla fikirleriyle daha Ã§ok genÃ§ Ã¶ÄŸrenciler onu yaÅŸatacak. Tek tesellimiz onun mirasÄ±nÄ±n yaÅŸayacak olmasÄ±" ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â

"TÃœRKÄ°YE'NÄ°N SON YÃœZYILDA YETÄ°ÅžTÄ°RDÄ°ÄžÄ° EN Ã–NEMLÄ° DÃœÅžÃœNÃœRDÃœ"

Prof. Dr. DuralÄ±'nÄ±n Ã¶ÄŸrencisi Veysel Bircan "Teoman hocamÄ±z TÃ¼rkiye'nin son yÃ¼zyÄ±lda yetiÅŸtirdiÄŸi en Ã¶nemli dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rdÃ¼. YaÅŸayan tek TÃ¼rk filozoftu. Biz hocamÄ±za ZonguldaklÄ± Filozof unvanÄ±nÄ± vermiÅŸtik. O bizim idolÃ¼mÃ¼zdÃ¼, o bizim Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±mÄ±zdÄ±. Teoman DuralÄ± Felsefe VakfÄ±'nÄ±n kurulmasÄ±nÄ± tÃ¼m devlet yetkililerinden arzu ediyorum" dedi.