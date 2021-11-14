Prof. Dr. Temel Yılmaz: Türkiye’de şu anda ‘diyabet pandemisi’ var... Dünyanın 2, Avrupa ortalamasının 3 katı

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Diyabetin artışının en önemli nedeninin yaşam şekli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Yılmaz, şöyle devam ediyor: “Hemen herkes için gelişen teknolojinin getirdiği yeni yaşam modeli, hareketsiz yaşam, hazır paketlenmiş gıdalarla beslenme ve yaşamın tamamını kapsayan düşük yoğunluklu stres, insanları aşırı kilo, yüksek insülin direnci ve diyabet sarmalına sürüklüyor.

İLK ÖLÜM NEDENİ

Diyabet ve diyabetin neden olduğu hastalıklar bugün dünyada numaralı ölüm nedeni içinde ilk sırada. Diyabet pandemisi ile ilgili 2021 yılında Türkiye’nin gündeminde acil çözüm bekleyen iki önemli konu var. Birincisi, diyabet konusunda toplumun bilinç düzeyi ve farkındalık oranı yüzde 35 oranında. Bu oran çok düşük ve insanlar içinde olduğu anaforun farkında değil. Bu nedenle özellikle hastalığın erken sürecinde, daha klinik semptomların başlamadığı gizli diyabet sürecinde, hastalığın önlenebileceği süreç atlanıyor. Ülkemizde diyabetlilerin halen üçte biri diyabet olduğunun bilincinde değil, ancak hastalığın ilerleyen dönemlerinde diyabet tespit edilebiliyor. Bu ihmal diyabetin organ hasarlarının artışına neden oluyor.”