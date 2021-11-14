Prof. Dr. Temel Yılmaz: Türkiye’de şu anda ‘diyabet pandemisi’ var... Dünyanın 2, Avrupa ortalamasının 3 katı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
‘Evlilik için ehliyet’ şartı‘Evlilik için ehliyet’ şartı! #Evlilik Ehliyeti
14 yıldır tek başına yaşıyor14 yıldır tek başına yaşıyor! #Küresel Isınma
Milli Takım Dünya Kupası bileti nasıl alır İşte puan durumu ve tüm ihtimallerMilli Takım Dünya Kupası bileti nasıl alır? İşte puan durumu ve tüm ihtimaller#A Milli Futbol Takımı
Bir cani yetiştirmek istemiyorsanızBir cani yetiştirmek istemiyorsanız#Başak Cengiz
A Milli Takımda Burak Yılmaz kariyerinde ilki başardı 8 yıl sonra yine...A Milli Takım'da Burak Yılmaz kariyerinde ilki başardı! 8 yıl sonra yine...#Burak Yılmaz
Tarihte bir ilk... Gözler Komşudaki seçimdeTarihte bir ilk... Gözler Komşu'daki seçimde!#Bulgaristan
Şok iddia tartışılıyor VARda operasyon var mıŞok iddia tartışılıyor! VAR'da operasyon var mı?#MHK
İşte Avrupadaki krizin perde arkasıİşte Avrupa'daki krizin perde arkası#Belarus
Türkkana küfür tepkisi ‘Olgunlukla karşılayanlara millet sandıkta cevap verecek’Türkkan'a küfür tepkisi! ‘Olgunlukla karşılayanlara millet sandıkta cevap verecek’#Cumhurbaşkanı Erdoğan
‘Unkapanı’nda bir Batılı kemancı’‘Unkapanı’nda bir Batılı kemancı’#Cihat Aşkın
Bir şehre bir kadın eli değince...Bir şehre bir kadın eli değince...#Bakü
Aile faciası Anne ve babasını öldürüp...Aile faciası! Anne ve babasını öldürüp...#Tekirdağ
Bakan Koca ikinci doz oranı düşük illeri sıraladı... Sadece karar vermek yeterBakan Koca ikinci doz oranı düşük illeri sıraladı... 'Sadece karar vermek yeter'#Koronavirüs
Oto galeride dehşet Çok sayıda can kaybı var varOto galeride dehşet! Çok sayıda can kaybı var var#Çatışma
Radikal karar Dünya bu yasağı konuşuyor... Aşı olmayanlar alınmayacakRadikal karar! Dünya bu yasağı konuşuyor... Aşı olmayanlar alınmayacak#Rusya
HABERLERGündem Haberleri

Prof. Dr. Temel Yılmaz: Türkiye’de şu anda ‘diyabet pandemisi’ var... Dünyanın 2, Avrupa ortalamasının 3 katı

#Diyabet#Pandemi#Prof. Dr. Temel Yılmaz
Prof. Dr. Temel Yılmaz: Türkiye’de şu anda ‘diyabet pandemisi’ var... Dünyanın 2, Avrupa ortalamasının 3 katı

Dünyadaki diyabet görülme sıklığı uzmanlara göre “baş döndürücü bir hızla” artıyor. Türkiye’de yaklaşık 12 milyon insanın diyabet sorunu ile karşı karşıya olduğunu belirten Türk Diyabet Vakfı Başkanı Prof. Dr. Temel Yılmaz ise “Ülkemiz diyabet artış hızı en yüksek ülkelerden; halen, dünya ortalamasının iki katı, Avrupa ortalamasının üç katı yükseklikte. Her 10 yılda bir daha da katlanarak artmakta” diyor.

Haberin Devamı

Diyabetin artışının en önemli nedeninin yaşam şekli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Yılmaz, şöyle devam ediyor: “Hemen herkes için gelişen teknolojinin getirdiği yeni yaşam modeli, hareketsiz yaşam, hazır paketlenmiş gıdalarla beslenme ve yaşamın tamamını kapsayan düşük yoğunluklu stres, insanları aşırı kilo, yüksek insülin direnci ve diyabet sarmalına sürüklüyor.

Prof. Dr. Temel Yılmaz: Türkiye’de şu anda ‘diyabet pandemisi’ var... Dünyanın 2, Avrupa ortalamasının 3 katı

İLK ÖLÜM NEDENİ

Diyabet ve diyabetin neden olduğu hastalıklar bugün dünyada numaralı ölüm nedeni içinde ilk sırada. Diyabet pandemisi ile ilgili 2021 yılında Türkiye’nin gündeminde acil çözüm bekleyen iki önemli konu var. Birincisi, diyabet konusunda toplumun bilinç düzeyi ve farkındalık oranı yüzde 35 oranında. Bu oran çok düşük ve insanlar içinde olduğu anaforun farkında değil. Bu nedenle özellikle hastalığın erken sürecinde, daha klinik semptomların başlamadığı gizli diyabet sürecinde, hastalığın önlenebileceği süreç atlanıyor. Ülkemizde diyabetlilerin halen üçte biri diyabet olduğunun bilincinde değil, ancak hastalığın ilerleyen dönemlerinde diyabet tespit edilebiliyor. Bu ihmal diyabetin organ hasarlarının artışına neden oluyor.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Diyabet#Pandemi#Prof. Dr. Temel Yılmaz

BAKMADAN GEÇME!

Demet Özdemirden iddialara yanıt: Bugün estetiği fazla kaçırdım

Demet Özdemir'den iddialara yanıt: Bugün estetiği fazla kaçırdım

#Serap Paköz
Hülya Avşar Telefonumdan silmedim demişti, Tanju Çolak ilk kez konuştu

Hülya Avşar 'Telefonumdan silmedim' demişti, Tanju Çolak ilk kez konuştu

#Magazin Tarihi
Bilim insanlarından ezber bozan koronavirüs iddiası... İlk sonuçlar yayınlandı

Bilim insanlarından ezber bozan koronavirüs iddiası... İlk sonuçlar yayınlandı!

#Koronavirüs