Prof. Dr. Tecer: Havada koronavirüsün RNA'sına rastladık

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Küçük Müslüme’nin dedesi tutuklandıKüçük Müslüme’nin dedesi tutuklandı!#Müslüme
Vücudu fabrika ayarlarına sıfırlayan virüs Ve bu hiç iyi bir şey değil...Vücudu fabrika ayarlarına sıfırlayan virüs! Ve bu hiç iyi bir şey değil...#Kızamık
Terimi bekleyen ağır ceza Yiyorsa...Terim'i bekleyen ağır ceza! 'Yiyorsa...'#Fatih Terim
Erken seçim olmayacak... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimlerin tarihi Haziran 2023'Erken seçim olmayacak'... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimlerin tarihi Haziran 2023#Cumhurbaşkanı Erdoğan
MHP lideri Bahçeliden çok net mesaj: Erken seçim falan yokMHP lideri Bahçeli'den çok net mesaj: Erken seçim falan yok!#MHP
Korona sırrı deşifre oldu Yüzde 98.7 etkili... Aylardır böyle korunuyormuşKorona sırrı deşifre oldu! Yüzde 98.7 etkili... Aylardır böyle korunuyormuş#Koronavirus
Kilosu 50 bin lirayı buluyor... Dünyanın en pahalısında inanılmaz hile At kılıyla taklit ediyorlarKilosu 50 bin lirayı buluyor... Dünyanın en pahalısında inanılmaz hile! At kılıyla taklit ediyorlar#Safran
Bakan Bilginden asgari ücret açıklaması: Aralık sonuna kadar beklemeyeceğizBakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Aralık sonuna kadar beklemeyeceğiz#Asgari Ücret
Yatırımcılar dikkat Ons altın neden düşüyorYatırımcılar dikkat! Ons altın neden düşüyor?#Altın
İkinci el otomobillerin fiyatı sıfırları yine geçti Uzman isim uyardı: Tefeciliktir, fırsatçılıktırİkinci el otomobillerin fiyatı sıfırları yine geçti! Uzman isim uyardı: Tefeciliktir, fırsatçılıktır#İkinci El
Adliye önünde zafer pozu vermişlerdi Tekrar yargılanıyorlarAdliye önünde zafer pozu vermişlerdi! Tekrar yargılanıyorlar#ZONGULDAK
Derbiye Kim damgası Kerem gider, tutamazsınız, Yıllarca Azizsilin, şimdi de AlisilinDerbiye Kim damgası! 'Kerem gider, tutamazsınız', 'Yıllarca Azizsilin, şimdi de Alisilin'#Galatasaray-Fenerbahçe
Derbide sürpriz konuk Milyarder kulüp sahibi...Derbide sürpriz konuk! Milyarder kulüp sahibi...#Galatasaray-Fenerbahçe
Herkesin evinde var... Bu mesaja dikkat Bakım için para alıyorlar... Ortadan kayboluyorlarHerkesin evinde var... Bu mesaja dikkat! Bakım için para alıyorlar... Ortadan kayboluyorlar#Kombi
Asgari ücretle ilgili önemli ihtimal... Maaşları böyle artırıyorAsgari ücretle ilgili önemli 'ihtimal'... Maaşları böyle artırıyor#Asgari Ücret
HABERLERGündem Haberleri

Prof. Dr. Tecer: Havada koronavirüsün RNA'sına rastladık

#Koronavirüs#Rna#Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer
Prof. Dr. Tecer: Havada koronavirüsün RNAsına rastladık

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, Türkiye'de ilk kez 13 bölgede koronavirüsün havadaki varlığını saptamak için çalışma yapıldığını belirtti. Tecer, "Aldığımız sonuçlardan 203 örnekte; 20 tane partikül madde, atmosferik partikül madde örneğinde koronavirüsün RNA'sına rastladık. Yani PCR neticesinde pozitif sonuçlar çıktı. Bu 13 tane pozitif partikül örneği, 6 ildeki hastane yakınlarından aldığımız partikül madde örneklerine aitti. 7 tanesi ise insanların yoğun olarak yaşadığı kent merkezlerinde, hava kirliliği açısından biraz daha olumsuz koşulların olduğu bölgede pozitif örnekler çıktı" dedi.

Haberin Devamı

NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, koronavirüsün havadaki varlığının izini sürmek için 10 üniversitenin, İstanbul, Ankara, İzmir, Bolu, Konya, Zonguldak, Eskişehir, Tekirdağ, Bursa ve Antalya'da 13 ayrı bölgede çalışma yaptığını söyledi. Mayıs ayında başlanan çalışmada 203 partikül maddenin örneklemesinin yapıldığını söyleyen Prof. Dr. Tecer, İstanbul, Tekirdağ, Çorlu, Zonguldak, Ankara, İzmir ve Eskişehir'den alınan örneklerin pozitif çıktığını kaydetti. Prof. Dr. Tecer, şunları söyledi:

"Örnekleme stratejisi bu çalışmada önemliydi. Şöyle ki örneklerin bir kısmı insanların bu kentlerde yoğun olarak yaşadığı, trafiğin yoğun olduğu kirli bölgeler dediğimiz lokasyonlardan seçildi. Bir kısım da hastane yakınlarındaki partikül madde örneklerinden oluşuyordu. Bir de referans olması açısından kent dışında havası temiz bölgelerden örneklemeler aldık ve dolayısıyla bu atmosferik partikül maddelerde Covid SARS 2 virüsünün izlerini, RNA'sını tespit edebilir miyiz; amaçlı yaptığımız bir çalışmaydı. Bunların mikrobiyolojik analizlerinde Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiye ettiği 3 boyutlu dijital PCR yöntemi kullanıldı. Burada hassasiyet daha yüksekti. Gerçekleştirmemiz neticesinde aldığımız sonuçlardan 203 örnekte 20 tane partikül madde, atmosferik partikül madde örneğinde koronavirüsün RNA'sına rastladık. Yani PCR neticesinde pozitif sonuçlar çıktı. Bu 13 tane pozitif partikül örneği 6 ildeki hastane yakınlarından aldığımız partikül madde örneklerine aitti. 7 tanesi ise insanların yoğun olarak yaşadığı kent merkezlerinde, hava kirliliği açısından biraz daha olumsuz koşulların olduğu bölgede pozitif örnekler çıktı. Kentin dışında kırsal bölgeler diyebileceğimiz noktalardan aldığımız partikül örneklerinde koronavirüs RNA'sına rastlayamadık. Burası da dikkat çekici bir sonuç. Bu çalışma şunu kapsamıyor aslında yani atmosferdeki partikül maddelerle hastalığın yayıldığına ilişkin sonuç ortaya çıkmıyor ama koronavirüsün ya da virüsün partikül maddelerle birleşerek atmosferde bulunduğunu da yadsımamamız gerekiyor. Bu kentler arasında Ankara, İstanbul, İzmir, Bolu, Konya, Antalya, Çorlu da vardı. Buralara baktığımız zaman gerçekten vaka sayısının yüksek olduğu bölgelerde ve bir anlamda da hava kirliliğinin biraz daha yoğun olduğu bölgelerde partikül madde örneklerindeki SARS Covid test sonuçlarının pozitif çıktığını görmüş olduk."

Prof. Dr. Tecer: Havada koronavirüsün RNAsına rastladık

Haberin Devamı

"TÜRKİYE'DE İLK ÇALIŞMA"

Haberin Devamı

Bu çalışmanın Türkiye'de ilk kez yapıldığını belirten Prof. Dr. Tecer, "Dünyada bu tür çalışmalar var nadiren de olsa. Türkiye'de ilk çalışma olmakla birlikte dünyada buna benzer çalışmalar var. Atmosferdeki partikül maddelerde Covid RNA'sının kalıntısının rastlandığına dair çalışmalarla biz de bunu görmüş olduk. Tabi bunun pratik sonucu nedir diye sorarsanız eğer. Bakın şimdi bazı olayların algılanma biçimi sonuçları değiştirebilir, sonuçları etkileyebilir. Çin'de ilk vaka çıktığında biz buradan izliyorduk; ülkemize geldi, bölgemize geldi, şehrimize geldi, yakınımıza geldi ancak o zaman fark etmeye başladık. Aynı şekilde bugün günde aşağı yukarı 200 tane vatandaşımızı, canımızı bu pandemi nedeniyle kaybediyoruz ama ne zaman ki bir yakınımız bu kayıplar arasında yer almaya başlıyor o zaman çok derinden sarsılıyor ve hissediyoruz. Dolayısıyla aşıların da yapıldığı şu dönemde ülkenin pandemiyle olan mücadelesine, algı şekillerinde bir problem olmaması açısından bu sonuçları faydalı buluyoruz. Dolayısıyla bizler dış ortamlarda tedbirlere riayet ederken dış ortamlarda maskeye, mesafeye ve hijyene dikkat etmemiz gerekiyor. Ancak pandemiyi doğru algılayabilirsek çözümü noktasında doğru adımlar, doğru tedbirler alabiliriz" diye konuştu.

Gözden Kaçmasın

Müslüme’nin ölümüyle ilgili flaş gelişme Dedesi tutuklandıMüslüme’nin ölümüyle ilgili flaş gelişme! Dedesi tutuklandıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Koronavirüs#Rna#Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer

BAKMADAN GEÇME!

Asgari ücretle ilgili önemli ihtimal... Maaşları böyle artırıyor

Asgari ücretle ilgili önemli 'ihtimal'... Maaşları böyle artırıyor

#Asgari Ücret
25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

#Zeynep Kankonde
Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlunun aşk pozu

Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlu'nun aşk pozu!

#Çetin Altay