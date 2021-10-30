Prof. Dr. Tanır: Koronavirüs, obezlerde kalp krizi ve beyin kanaması riskini artırıyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Hükümetten 5 kritik çalışma EYT için yeni formülHükümetten 5 kritik çalışma! EYT için yeni formül#Dar Gelirli
Huzurlarınızda ölümsüz kadınHuzurlarınızda 'ölümsüz' kadın#Henrietta Lacks
Balotelliden flaş açıklamalar Yaptığı cahillikti, sadece Fatih Terimi...Balotelli'den flaş açıklamalar! 'Yaptığı cahillikti, sadece Fatih Terim'i...'#Mario Balotelli
Mağaradaki teröristler böyle teslim oldu Operasyonda dikkat çeken görüntülerMağaradaki teröristler böyle teslim oldu! Operasyonda dikkat çeken görüntüler#PKK
İtiraflar peş peşe geldi...Gizem çözüldü İtiraflar peş peşe geldi...Gizem çözüldü!#Alec Baldwin
Zulal böyle faka bastı Sahte doçent soruşturmasının detayları ortaya çıktıZulal böyle faka bastı! Sahte doçent soruşturmasının detayları ortaya çıktı#Zulal Atalay Laçin
Kürşat Yılmaz tahliye olduKürşat Yılmaz tahliye oldu#Kürşat Yılmaz
Yer yerinden oynadı İngilteredeki ilkokuldan mide bulandıran iddialar...Yer yerinden oynadı! İngiltere'deki ilkokuldan mide bulandıran iddialar...#İngiltere
Ortalığı savaş alanına çevirdi O anlar kameradaOrtalığı savaş alanına çevirdi! O anlar kamerada#Güngören
Bakanlığa tavsiye kararı verildi Uzaktan satışlarda önemli gelişmeBakanlığa tavsiye kararı verildi! Uzaktan satışlarda önemli gelişme#Uzaktan Satış
Yeni kriz kapıda ABD süre verdi, Rusya cevap veririz dedi...Yeni kriz kapıda! ABD süre verdi, Rusya 'cevap veririz' dedi...#Rusya
Zayna uzaklaştırma cezası: Küfür yağdırıp evden kovmuşZayn'a uzaklaştırma cezası: Küfür yağdırıp evden kovmuş#Gigi Hadid
Süleyman Bey 45 dakika nikahı bekledi'Süleyman Bey 45 dakika nikahı bekledi'#Yolca Evcimik
Kıtlık ekonomisi büyüyor: Hangi ülkede ne YOK'Kıtlık ekonomisi' büyüyor: Hangi ülkede ne YOK?#İklim Krizi
Kurallar değişiyorKurallar değişiyor!#Astroloji
HABERLERGündem Haberleri

Prof. Dr. Tanır: Koronavirüs, obezlerde kalp krizi ve beyin kanaması riskini artırıyor

#Koronavirüs#Obezite#Kalp Krizi
Prof. Dr. Tanır: Koronavirüs, obezlerde kalp krizi ve beyin kanaması riskini artırıyor

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ferdi Tanır, koronavirüsün fazla kilolu ve özellikle obez kişilerde daha hızlı bir şekilde etki gösterip, kanda pıhtılaşmaya yol açarak kalp krizi veya beyin kanaması riskini artırabileceğini söyledi.

Haberin Devamı

Koronavirüsle mücadelede salgının önüne geçebilmek için araştırmalar devam ediyor. Türkiye’de aşılanma oranı hızla artarken vaka sayıları henüz belli bir seviyenin altına düşmedi. ÇÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ferdi Tanır, koronavirüse dair araştırmalara devam ettiklerini, dünya genelinde yapılan çalışmaları da yakından takip ettiklerini söyledi. ABD, İngiltere, Avrupa ve Uzak Doğu’da yapılan araştırmalar sonucu koronavirüsün obez ya da şişman insanları daha fazla tehdit edebileceğine dair bulguların ortaya çıktığını ifade eden Prof. Dr. Tanır, aşılanmanın önemini vurguladı.

‘VİRÜS, YAĞ DOKUSU FAZLA OLANI SEVİYOR’

Özellikle vücut kitle endeksi 30’un üzerinde olan ve koronavirüse yakalanan kişilerde yoğun bakım tedavisi ya da ölüm riskinin normal kiloda olan insanlara göre daha fazla olduğunu anlatan Prof. Dr. Tanır, “Bu kişilerde hastalığın ağır geçtiği, aşı vurulmamışsa ölümle dahi sonuçlandığı gözler önüne serildi. Bu yüzden aşılanma herkes için çok önemli fakat fazla kilolu vatandaşlarımız için daha da önemli bir hal alıyor. Aşı olunursa kendilerini ve toplumu korumuş olurlar. Çünkü koronavirüse yakalanan ve şişman olan vatandaşların azımsanmayacak kısmı kronik rahatsızlıkları olmamasına rağmen yoğun bakımda tedavi görmek zorunda kalıyor. Ayrıca koronavirüs, yağ dokusu fazla olan insanları seviyor. Bu kişilerde daha etkin bir şekilde yan etkilere yol açıp küçük damarları tıkayarak kalp krizi ya da beyin kanamasına da neden olabiliyor” dedi.

İlgili Haberler:

O olmasaydı bugün hiçbirimiz hayatta olmayabilirdik... Huzurlarınızda 'ölümsüz' kadınGizem çözüldü! Alec Baldwin olayında itiraflar peş peşe geldiCristiano Ronaldo, Ariana Grande'yi geçti, o listede de zirveye yaklaştı! Paylaşımı milyonlarca beğeni aldı
Haberle ilgili daha fazlası:
#Koronavirüs#Obezite#Kalp Krizi

BAKMADAN GEÇME!

O olmasaydı bugün hiçbirimiz hayatta olmayabilirdik... Huzurlarınızda ölümsüz kadın

O olmasaydı bugün hiçbirimiz hayatta olmayabilirdik... Huzurlarınızda 'ölümsüz' kadın

Gizem çözüldü Alec Baldwin olayında itiraflar peş peşe geldi

Gizem çözüldü! Alec Baldwin olayında itiraflar peş peşe geldi

Cristiano Ronaldo, Ariana Grandeyi geçti, o listede de zirveye yaklaştı Paylaşımı milyonlarca beğeni aldı

Cristiano Ronaldo, Ariana Grande'yi geçti, o listede de zirveye yaklaştı! Paylaşımı milyonlarca beğeni aldı

Yonca Evcimik: Süleyman Bey 45 dakika nikahı bekledi

Yonca Evcimik: Süleyman Bey 45 dakika nikahı bekledi

Dar gelirliye destek hamlesi

Dar gelirliye destek hamlesi