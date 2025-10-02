5.0'dan daha büyüğü olur mu? | Prof. Dr. Pampal, İstanbul'daki bu bölgeyi işaret etti

Haberin Devamı

AFAD verilerine göre Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 14.55'te gerçekleşen depremin derinliği 6.71 km olarak kaydedildi.

İstanbul ve diğer çevre illerden de hissedilen depreme ilişkin uzman isimlerden değerlenme yapıldı. Prof. Dr. Süleyman Pampal, 5.0'lık bu depremi CNN TÜRK ekranlarında yorumladı. Pampal, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Bölgede deprem olabileceğini her an hepimiz söylüyoruz, ancak depremin öngörülmesi gibi bir durum söz konusu değil. Bölge zaten Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey kolunun orta kesimine denk geliyor. Burada 1935 yılında 6.6 büyüklüğünde, 1975 yılında Tekirdağ'ın batısında Ganos Körfezi'nde 6.7 büyüklüğünde, bu ikisinin arasındaki bölgede ise 1912 yılında 7.4 ve 7.3 büyüklüklerinde depremler meydana geldi.

"ARTIK ÇOK BÜYÜK DEPREM BEKLENMEZ"

Bugün meydana gelen sarsıntı, 23 Nisan'daki 6.2'lik Silivri'nin depremin batısında meydana geldi ve bölgede büyük miktarda enerji boşaldı. Bu bölgede artık çok büyük bir deprem beklenmez ama yine de 5.0 ya da 6.0 büyüklüğünde depremler meydana gelebilir ancak önemli değil.

Bu fay, 1766 depremlerini üreten fay hattının batı kesimi kırılarak 23 Nisan'da 6.2'yi yaşadı. Doğu'da kırılmamış parça var. Bu parça kırılırsa 7'ye yakın 6.5-7 arası deprem olacağını uzun zamandır söylüyoruz.

"BU DEPREM UYARIYOR"

Bölgede de paniğe gerek olmayan, bağımsız 4.0-4.5 büyüklükleri arasında depremler meydana geliyor. Bu hatta 1855'te Bursa'yı yıkan Bursa fayı var. Orta Marmara Fayı'nın doğu kesimi henüz kırılmadı. Bu bölge 7’ye kadar deprem üretebilir. Ancak 5 büyüklüğündeki bir depremin tetikleme etkisinden söz etmek doğru değil. Ama bu tür depremler uyarmak bakımından bir anlam ifade ediyor. Marmara’yı sadece Orta Marmara olarak değil, güneydeki fay hatlarıyla birlikte bütüncül değerlendirmek ve depreme hazırlamak gerekiyor.

"İSTANBUL'UN ELVERİŞSİZ BÖLGESİ"

23 Nisan'daki 6.2'lik depremin batısında meydana gelen deprem olduğunu ve bölgenin rahatladığını, büyük bir depremi ertelediğini söyleyebiliriz. Kırılmamış 6'ya kadar deprem meydana getirebilecek parçalar olabilir. Bu türden depremler meydana gelirse sürpriz olmaz ama doğuda 6.5 - 7 arasında bir deprem meydana gelirse etkisi yıkıcı olacaktır. Zaten bölgede risklerin de çok yüksek olduğu kesim bu kesim. Bu kesim, İstanbul'un Avrupa yakasının sahil kesimi aynı zamanda zemin bakımından İstanbul'un elverişsiz bir bölgesi. Hem genç hem de heyelanlı bir bölge. Bu bölge Çekmece civarı, Avcılar, Silivri'ye kadar olan bölge yani genel anlamda Haliç'ten Silivri'ye kadar olan bölgenin maalesef zeminleri uygun değil. Bu kötü zeminlerin üzerine doğru yapılaşma da söz konusu değil. Bu nedenle bizi endişelendiren kısım, depreme dayanıklı olmayan yapı stoku riski.