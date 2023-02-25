Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan Marmara depremi açıklaması: '7'den büyük bir deprem mutlaka olacak'

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CNN Türk deprem danışmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, CNN Türk ekranlarında Göksu Öngören Özgür'ün Akıl Çemberi programında olası Marmara depremine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Deprem bölgesinden yeni geldiğini ifade eden Şükrü Ersoy "Bölgeden yeni geldim, özellikle Hatay üzerinde çalışmalar yapmıştım. Türkiye bir deprem ülkesi. Son Maraş depremleri sonra meydana gelen Samandağ depremi bunun ne kadar gerçek olduğunu bize tarihte olan büyük depremlerin tekrarlandığını bir kez daha gösterdi" dedi.

"Deprem uzmanıyım gitmeden önce ne göreceğimi kabaca tahmin etmeme rağmen gördüklerim karşısında şoke oldum" diyen Ersoy "Orada acılar var, orada ihmaller var. Hepimizin çok çalışması gerekiyor. Biz bilim insanları bir tehlikenin varlığını ortaya koyduk. Türkiye'nin yeni bir sayfa açması gerekiyor. Türkiye güçlü bir ülke, deprem sorunuyla afet sorunuyla baş edebilir. Deprem siyaset üstü bir konu" ifadelerini kullandı.

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"MARMARA'DA 7'DEN BÜYÜK BİR DEPREM MUTLAKA OLACAK ÇOK DA BEKLEMEYECEK"

Prof. Dr. Şükrü Ersoy Sivas ve Konya'daki depremlerin 'Kendinden bağımsız depremler, artçı depremler değil' diyerek "Değişik bölgelerden haberler alacağız bu işin doğasında var. Biz Batı Anadolu'da bu tehlikeleri yaşayacağız Muğla'da, İzmir'de Doğu Anadolu'da yaşayacağız. İstanbul Marmara depreminde yaşayacağız. Marmara'da 7'den büyük bir deprem mutlaka olacak çok da beklemeyecek. Sonuçları itibarıyla yüzde yüz hazırlıklı olsak bile zarar göreceğiz. Zararımızı aza indirmek için milli seferberlik halinde bu işi çözmemiz gerekiyor. Vakit geçiyor. 99'dan bu yana 24.yıla girdik, çok şey yapmış olabiliriz ama yeterli değil. Marmara genelinde 28 milyon insan yaşıyor. İstanbul çevresinde yaşanacak büyük bir depremin sadece Türkiye sorunu olmayacağını bilin, kıtalararası sorun yaratacak. Buradaki tedarik zinciri kırılırsa dünyada her şey aksar" açıklamasını yaptı.

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'TÜRKİYE'NİN YÜZDE YÜZÜ DEPREM BÖLGESİ'

'Türkiye'nin yüzde yüzü deprem bölgesi' ifadelerini kullanan Prof. Dr. Ersoy "Uzak bir deprem zemin ve yapı stokunuzun kötülüğünden dolayı binanızı yıkabilir. Türkiye'nin yüzde 100'nün depremden etkileneceğini ifade etmek istiyorum. Çözüm elbette var zemine uygun binalar yaptığınız zaman canınız yanmaz. Depremler olacak, bugün olmazsa 2 yıl sonra. Gelecek nesiller için bir şeyler yapmamız gerekiyor" dedi.