Prof. Dr. Şükrü Ersoy 'Deprem fırtınası devam ediyor' dedi ve ekledi: Komşu alanlara yeni gerilimler yüklemiş olabilir

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Fulya Kalfa'nın moderatörlüğünü yaptığı CNN Türk Masası programına konuşan CNN Türk deprem danışmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, deprem bölgesinde meydana gelen artçılara ilişkin gelen soruları yanıtladı.

"3 hafta içerisinde aslında Türkiye'de 4,5 5 ayda meydana gelmesi gereken deprem sayısı 3 haftada meydana geldi. Bir yıl boyunca iki yıl boyunca artçılar yaşayacağız" diyen Prof. Dr. Ersoy, "Hatay'a kadar gelen deprem 6.4'lük depremle Hatay'ı boydan boya yardı. Hatay kısmında özellikle ben doğrusu 7'den büyük deprem beklemiyorum. Bundan sonra yaşanacaklar artçı depremler olması gerekir diye düşünüyorum. 7.6 büyüklüğündeki Elbistan depreminden sonra komşu alanlara yeni gerilimler yüklemiş olabilir. Aslında şu daha dikkate değer bir durum, Türkiye bir deprem ülkesi. Her an büyük deprem oluşturabilecek fay zonumuz var zaten" dedi.

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"BİZ SADECE BÖLGELERİN DEPREM POTANSİYELİNİ SÖYLEYEBİLİYORUZ"

"İç Anadolu çok masum bir yer değil" ifadelerini kullanan Şükrü Ersoy, "5.3'ün olması bunu hesaplıyor. Burada büyük bir deprem olacaktır demek bu veriler ışığı altında zor. Biz sadece bölgelerin deprem potansiyelini söyleyebiliyoruz. Kabaca hangi periyotlarda ve nerelerde deprem olabileceğini söylüyoruz. Bilim insanın çıkıp 'Bundan sonra yıkıcı deprem olmayacaktır' demesini beklemek hayal. Biz deprem ülkesiyiz. Deprem fırtınası devam ediyor." dedi.

SON YAŞANAN DEPREMLER BAŞKA DEPREMLERİ TETİKLER Mİ?

Son yaşanan depremlerin başka depremleri tetikleyip tetiklemeyeceği sorusuna da yanıt veren Ersoy, "Tetikleyebilir. deprem olan bölgelerde bir rahatlama olur ve uzun yıllar deprem olmaz. Hatay, Maraş, Elbistan kısımları uzun süre bir daha deprem oluşturmayacaktır. Buraya komşu alanlarda yeni deprem potansiyelleri ortaya çıkıyor. Adana'ya doğru olan faylar ya da İskenderun Körfezi'ndeki Osmaniye fay zonu. Malatya'ya doğru olan kısımlarda, Palu civarında. Yedisu fayında. Bizim bir an önce hazırlıklarımızı yapmamız gerekiyor." dedi.