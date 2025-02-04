×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Prof. Dr. Şükrü Ersoy CNN Türk'te açıkladı! Ege Denizi'nde tsunami olursa Türkiye etkilenir mi

Güncelleme Tarihi:

#Ege Denizi#Şükrü Ersoy#Deprem
Prof. Dr. Şükrü Ersoy CNN Türkte açıkladı Ege Denizinde tsunami olursa Türkiye etkilenir mi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2025 00:23

Ege Denizi'nde meydana gelen deprem fırtınasıyla ilgili CNN Türk'te konuşan Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Tsunami gerçekleştiğinde 140 kilometre mesafesi bulunan Türkiye kıyılarına ulaşması yaklaşık yarım saati bulur. 30 saniyede haber alınır ve tedbir alınır" dedi.

Haberin Devamı

Ege Denizi'nde süren depremler endişeye neden oldu. Ege Denizi'nde deprem sayısı 600'ü geçerken Yunanistan tam teyakkuza geçti. İngiltere'den vatandaşlarına Ege'deki adalara seyahat uyarısı geldi. Beş adada okullar tatil edildi.

Yaşanan yoğun depremlerle ilgili Prof. Dr. Şükrü Ersoy CNN Türk'te önemli açıklamalarda bulundu:

Tsunami için Türkiye'de erken uyarı sistemi var. AFAD bu görevi Kandilli'ye verdi. Aynı zamanda bu uyarı tüm Akdeniz'i de içeriyor. AFAD gibi her ülkenin kuruluşları var ve o ülkelere de uyarılar gidecek. Mısır'a, İtalya'ya uyarılar gidecek. Orda olursa da bize uyarı gelecek.

Kıyı kesimlerinde siren sistemleri var. Vatandaşların hangi sesin hangi anlama geldiğini bilmesi gerekiyor. Afet yönetiminde vatandaşların da bu işlerden haberdar olması gerekiyor.

Haberin Devamı

Tsunami gerçekleştiğinde 140 kilometre mesafesi bulunan Türkiye kıyılarına ulaşması yaklaşık yarım saati bulur. 30 saniyede haber alınır ve tedbir alınır.

DEPREMLER NEYİ ANLATIYOR?

Prof. Dr. Şükrü Ersoy art arda olan depremler ile ilgili "Volkanik faaliyetin öncü depremi olarak ifade etmek isterim" dedi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ege Denizi#Şükrü Ersoy#Deprem

BAKMADAN GEÇME!