Prof. Dr. Şükrü Ersoy CNN Türk'te açıkladı! Ege Denizi'nde tsunami olursa Türkiye etkilenir mi

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Ege Denizi'nde süren depremler endişeye neden oldu. Ege Denizi'nde deprem sayısı 600'ü geçerken Yunanistan tam teyakkuza geçti. İngiltere'den vatandaşlarına Ege'deki adalara seyahat uyarısı geldi. Beş adada okullar tatil edildi.

Yaşanan yoğun depremlerle ilgili Prof. Dr. Şükrü Ersoy CNN Türk'te önemli açıklamalarda bulundu:

Tsunami için Türkiye'de erken uyarı sistemi var. AFAD bu görevi Kandilli'ye verdi. Aynı zamanda bu uyarı tüm Akdeniz'i de içeriyor. AFAD gibi her ülkenin kuruluşları var ve o ülkelere de uyarılar gidecek. Mısır'a, İtalya'ya uyarılar gidecek. Orda olursa da bize uyarı gelecek.

Kıyı kesimlerinde siren sistemleri var. Vatandaşların hangi sesin hangi anlama geldiğini bilmesi gerekiyor. Afet yönetiminde vatandaşların da bu işlerden haberdar olması gerekiyor.

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Tsunami gerçekleştiğinde 140 kilometre mesafesi bulunan Türkiye kıyılarına ulaşması yaklaşık yarım saati bulur. 30 saniyede haber alınır ve tedbir alınır.

DEPREMLER NEYİ ANLATIYOR?

Prof. Dr. Şükrü Ersoy art arda olan depremler ile ilgili "Volkanik faaliyetin öncü depremi olarak ifade etmek isterim" dedi.