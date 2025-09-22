×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Balıkesir'de yaşanan sarsıntıları yorumladı... Dün geceden beri devam eden depremler ne anlatıyor?

Güncelleme Tarihi:

#Prof. Dr. Şükrü Ersoy#Balıkesir Depremi#İstanbul Depremi
Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Balıkesirde yaşanan sarsıntıları yorumladı... Dün geceden beri devam eden depremler ne anlatıyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2025 18:18

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem İstanbul’da da hissedildi. CNN Türk'e konuşan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, bölgede son dönemde yaşanan depremlerin klasik fay depremleri değil, magmatik kökenli olduğunu ifade etti. Ersoy, bu tür sarsıntıların uzun süre devam edebileceğini ancak büyük yıkıcı bir depreme yol açma ihtimalinin düşük olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

Dün gece Sındırgı’da meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem, İstanbul’da ve Marmara Bölgesi'ndeki birçok şehirde de hissedildi. Sabah saatlerinde ise Konya’da bir sarsıntı kaydedildi. AFAD depremin büyüklüğünü 4,9, Kandilli Rasathanesi ise 5 olarak açıkladı.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, bölgedeki hareketliliği değerlendirdi:

Türkiye bir deprem ülkesi. Bu tür haberleri sık sık duyacağız ve buna alışmalıyız. 10 Ağustos’ta Balıkesir Sındırgı’da 6,1 büyüklüğünde bir deprem olmuştu ve bir kişinin ölümüne neden olmuştu. Ancak o günden bu yana 4’ün üzerinde, hatta 5’e ulaşan depremler yaşanmaya devam ediyor.

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Balıkesirde yaşanan sarsıntıları yorumladı... Dün geceden beri devam eden depremler ne anlatıyor

Haberin Devamı

Normalde artçılar ana fay hattı üzerinde yoğunlaşır. Fakat bu kez artçılar Simav Fayı’nın güneyinde geniş bir alana yayıldı. Bu da bize bu depremlerin tektonik değil, magmatik kökenli olduğunu gösteriyor. Batı Anadolu’da kabuk daha ince ve magma kabuğu zorladığında bu tür depremler meydana geliyor.

Eğer enerji Simav Fayı’na sıçrasaydı 7’ye varan büyük bir deprem olabilirdi. Ancak magmatik kökenli depremler genellikle uzun süre devam eder, hissedilir ama büyük yıkıma yol açmaz. İnsanlar her gün sarsıntı yaşıyor, fakat ciddi bir yıkım olmuyor. Bu da bölge için kısmen rahatlatıcı bir durum.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Prof. Dr. Şükrü Ersoy#Balıkesir Depremi#İstanbul Depremi

BAKMADAN GEÇME!