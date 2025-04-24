Prof. Dr Şükrü Ersoy açıkladı: Büyük Marmara depreminin enerjisi azaldı mı?

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İstanbul’u sarsan 6,2 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe neden oldu. Bazı uzmanlar dünkü depremin fay hattı üzerindeki enerjiyi azalttığını ve İstanbul için riski azalttığını savundu, bazıları ise bir sonraki depremin çok daha güçlü olacağını iddia ediyor.



CNN Türk canlı yayınına katılan Deprem uzmanı Prof. Dr Şükrü Ersoy iki taraftan gelen iddiaları değerlendirdi ve dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ersoy'un canlı yayında yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle;

"Tüm bu aktiviteler Kuzey Anadolu fayının Marmara Denizi içindeki kısmında özellikle Kumburgaz fayı üzerinde gerçekleşti. Bu fay 40 km. uzunluğunda . Öncü, ana şok, artçı bunların hepsi Batı ucunda meydana gelen aktiviteler. Sanırım kırığın üzerinde 200'e yakın aktivite var. Artçı şoklar bir süre daha devam edebilir. Bir haftalık sürece yayılabilir. Dünküler baya güçlüydü. Bundan sonra büyür mü küçülür mü, cevap vermek kolay değil. Deprem aktivitesi süreci içindeyiz. Bu depremler olmaya devam edecek. Dağılımda bir değişiklik olursa farklı yorumlanabilir.

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Bilimde bu tartışmalar her zaman olur. Veriler üzerinden konuşmak gerekir. Marmara'da bağımsız olarak Kuzey Anadolu fayının deprem yaratma kapasitesi maksimum 8 büyüklüğünde. Marmara denizi içinden geçen Kuzey Anadolu fayının da bunun devamı olduğunu düşündüğümüzde, Marmara denizi içinde deprem büyüklüğünün 6.5'u geçmez denmesi çok anlaşılabilir bir şey değil. Çünkü deprem oluşturma kapasitesi var.

6,2'den sonra yeni daha büyük bir deprem meydana gelebilir mi? Bunu bilemeyiz. Artçıları izleyerek belki bir şeyler söyleyebiliriz.



Bir miktar. 7,2 büyüklüğünde bir deprem bekliyorsak bunun sadece 32'de bir kadar enerjisini almıştır. 6,2. Yani en az 31 tane daha 6.2 büyüklüğünde deprem olacak ki bu enerjiyi alacak. Bu enerji fay zonu üzerinde var, hemen 6,2'den sonra bu enerjinin çıkacağını söylemek bir kehanet olur.

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Kumburgaz fayı 40 km'lik bir parça. Özellikle tamamı üzerinde değil. 11 km'lik kısımda gelişiyor. Bunun dışında fazla yorum yapmamak gerek. İzleyip görmeliyiz.

Bence en az 1 hafta daha artçı aktivite yaşayabiliriz. İlk başlangıç olan 3.9 büyüklüğündeki ilk deprem önemsenecek bir deprem değildi, normal aktiviteydi, biz neden önemsedik, çünkü yeri kritikti. Beklenen büyük Marmara depreminin başlayacağı bir yer olduğu için önemliydi. Sonrasında 6.2 meydana geldi, bu bölgenin ne kadar önemli olduğunu gördük.

Burası beklenen büyük depremin başlangıç noktası. O parçanın uzunluğu 6.2'den büyük bir deprem de oluşturabilirdi. "

EN ÇOK ETKİLENECEK YERLER KIYI KESİMLERİ

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Bu harita Kuzey Anadolu fayının devamını bize gösteriyor. Adalar kısmındaki en son deprem 1984 depremiydi. Batı kısmında henüz bir şey yok. 7'nin üzerine çıkan bir deprem yok. Kırılmaya aday kısım 140 km kadar. Bu fayın sadece Kumburgaz segmenti kısmında bu aktiviteler oluyor. Herhangi bir depremde Anadolu yakasında da Avrupa yakasında da depremden en çok etkilenebilecek yerler kıyı kesimler. Kuzeye doğru bu etki azalacaktır.

