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Prof. Dr. Sözbilir'den Kahramanmaraş'taki depreme ilişkin açıklama: Narlı Fayı'nın güney bölümü kırıldı

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#Kahramanmaraş#Pazarcık#Deprem
Prof. Dr. Sözbilirden Kahramanmaraştaki depreme ilişkin açıklama: Narlı Fayının güney bölümü kırıldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2024 11:53

İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi'nden (DEÜ) Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin "Gözlemlerimiz, 6 Şubat depreminde kuzey kesimi kırılan Narlı Fayı'nın güney bölümünün kırılmadığı yönündeydi. Bu depremde fayın güney bölümünde kırılmanın gerçekleştiğini görmüş olduk" dedi. Sözbilir, "Bundan sonra kırılmaların Sakçagöz, Yesemek ve Hacıpaşa faylarına doğru göç etmesi beklenir. Bu konuda daha sağlıklı veri elde etmek için önümüzdeki hafta Hacıpaşa ve Yesemek faylarını arazide inceleyeceğiz" diye konuştu.

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AFAD verilerine göre deprem, saat 09.31'de meydana geldi. Merkez üssü Pazarcık ilçesi olan depremin büyüklüğü 5 olarak ölçülürken, ilk bilgilere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. DEÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Bu sabah Maraş- Pazarcık merkezli 5.0 büyüklüğünde meydana gelen deprem, 6 Şubat depreminin artçısı kabul edilebilir. Depremin dış merkez yerine baktığımız zaman, 6 Şubat 2023 Pazarcık depreminde ilk kırılmanın yaşandığı Narlı güneyine karşılık geliyor. Burası aynı zamanda Ölüdeniz Fayı'na ait Sakçagöz Fayı'nın kuzey ucu. Ölüdeniz Fayı'nın Türkiye sınırları içindeki kolları güneye doğru Sakçagöz Fayı, Yesemek Fayı ve Hacıpaşa Fayı şeklinde devam ediyor. Daha güneyde Suriye, Lübnan, İsrail gibi ülkelerden geçerek 1000 kilometre uzunluğa kadar ulaşıyor" dedi.

Prof. Dr. Sözbilirden Kahramanmaraştaki depreme ilişkin açıklama: Narlı Fayının güney bölümü kırıldı

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3 FAYA İŞARET ETTİ

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Türkiye diri faylarının paleosismolojik özelliklerinin araştırılması projesi kapsamında geçen ağustos ayında bu depremin olduğu yere çok yakın olan Narlı Fayı üzerinde hendek çalışması gerçekleştirmiştik. Gözlemlerimiz, 6 Şubat depreminde kuzey kesimi kırılan Narlı Fayı'nın güney bölümünün kırılmadığı yönündeydi. Bu görüşümüzü kamuoyu ile paylaşmıştık. Bu depremde fayın güney bölümünde kırılmanın gerçekleştiğini görmüş olduk. Bundan sonra kırılmaların Sakçagöz, Yesemek ve Hacıpaşa faylarına doğru göç etmesi beklenir. Bu konuda daha sağlıklı veri elde etmek için önümüzdeki hafta Hacıpaşa ve Yesemek faylarını arazide inceleyeceğiz" diye konuştu.

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#Kahramanmaraş#Pazarcık#Deprem

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