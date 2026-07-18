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Prof. Dr. Sözbilir: Malatya’daki sarsıntı, ‘tetiklenmiş’ bir deprem

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#Malatya#Deprem#Prof. Dr. Hasan Sözbilir
Prof. Dr. Sözbilir: Malatya’daki sarsıntı, ‘tetiklenmiş’ bir deprem
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2026 12:17

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Malatya'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremi değerlendirip, "Depremin yerine baktığımızda 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş deprem yüzey kırıklarının kuzey-kuzeydoğu ucunda kaldığını gösteriyor. Bu da bugün meydana gelen depremin tetiklenmiş bir deprem olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

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DEÜ DAUM Müdürü, AFAD Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bu sabah Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen depremi değerlendirdi. Prof. Dr. Sözbilir, "AFAD verilerine göre, bugün saat 06.20'de Malatya-Battalgazi merkezli 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ulusal ve uluslararası sismoloji merkezleri depremin sol yanal bileşenli oblik bir faydan kaynaklandığını göstermekte.

İlk değerlendirmemiz depremin Uluova-Yeşilyurt Fay Zonu üzerinde olduğunu gösteriyor. Depremin yerine baktığımızda 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş deprem yüzey kırıklarının kuzey-kuzeydoğu ucunda kaldığını gösteriyor. Bu da; bugün meydana gelen depremin tetiklenmiş bir deprem olduğunu söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Sözbilir: Malatya’daki sarsıntı, ‘tetiklenmiş’ bir deprem

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“BENZER BÜYÜKLÜKTEKİ DEPREMLER TEKRARLANABİLİR”

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Depremin dış merkezinin yer aldığı Yeşilyurt-Kale arasındaki bölgede çok sayıda fay parçası bulunuyor. Bu fay parçaları üzerinde Prof. Dr. Ercan Aksoy ve Dr. Serap Çolak Erol yürütücülüğündeki TÜBİTAK-KAMAG ve AFAD-UDAP projeleri kapsamında Elazığ-Fırat Üniversitesi ve İzmir-Dokuz Eylül Üniversitesi'nden oluşan ekibimizle birlikte bölgeye geçerek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu projeler kapsamında şu ana kadar yaptığımız çalışmalara göre, Kale-Yeşilyurt arasındaki bölgede geçmişte yüzey faylanmasıyla oluşmuş depremlerin geliştiğini belirlemiş durumdayız. Bu nedenle bölgede benzer büyüklükteki depremlerin tekrarlanabileceği öngörülebilir.”

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#Malatya#Deprem#Prof. Dr. Hasan Sözbilir

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