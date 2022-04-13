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Prof. Dr. Sözbilir: Karadeniz'de faylar 7 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip

#Karadeniz#Deprem#Prof. Dr. Hasan Sözbilir
Prof. Dr. Sözbilir: Karadenizde faylar 7 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Zonguldak Ereğli açıklarında meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin, Batı Karadeniz kıyılarına paralel uzanan deniz altındaki kuzeydoğu ve güneybatı doğrultulu bindirme fayından kaynaklandığını söyledi. Sözbilir, "Şu anki bilgiler ışığında bu fayların 7'ye varan deprem üretme potansiyeli de var" dedi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre, 11 Nisan'da saat 20.38'de, merkez üssü Ereğli açıklarında Richter ölçeğine göre, 4.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin en yakın kara parçası Ereğli'ye 89,23 kilometre uzaklıkta meydana geldiği belirtildi. Zeminden 37,72 kilometre derinliği olan deprem, Zonguldak'ın yanı sıra İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bartın, Bolu ve Düzce'den de hissedildi.

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DAUM Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremle ilgili değerlendirme yaparak, "Batı Karadeniz'de meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin odak mekanizma çözümü, bu depremin Batı Karadeniz kıyılarına paralel uzanan deniz altındaki kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu bindirme fayından kaynaklandığını göstermektedir. Bu bölgede karada uzanan Kuzey Anadolu fayı dışında, Karadeniz suları altında da diri fayların olduğunu düşündürmektedir. 1968 yılında meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki Bartın depremi de Karadeniz'de diri fayların varlığını kanıtlamaktadır. Bu nedenle Karadeniz kıyıları boyunca uzanan denizaltı faylarının haritalanması ve bu fayların Türkiye diri fay haritasına aktarılması, bu fayların yıkıcı deprem üretme potansiyellerinin araştırılması ve Karadeniz'e kıyısı olan kentlerimize tsunami açısından ne tür tehlike ve risklere neden olacağının ortaya konması hayati derecede önem taşımaktadır" diye konuştu.

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​Artçı depremler de olabileceğini belirten Prof. Dr. Sözbilir, "Şu anki bilgiler ışığında bu fayların 7'ye varan deprem üretme potansiyeli de var" dedi.

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#Karadeniz#Deprem#Prof. Dr. Hasan Sözbilir

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