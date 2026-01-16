×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Prof. Dr. Şevket Özkaya'dan 'üçlü salgın' uyarısı! Aynı anda yayılıyor... Çok şiddetli ağrılara neden oluyor

Güncelleme Tarihi:

#Salgın#İnfluenza A (H3N2)#COVID-19
Prof. Dr. Şevket Özkayadan üçlü salgın uyarısı Aynı anda yayılıyor... Çok şiddetli ağrılara neden oluyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2026 12:42

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, Ocak 2026 itibarıyla Avrupa ve Türkiye genelinde solunum yolu enfeksiyonlarında ciddi bir artış yaşandığını belirterek, bu kışın "üçlü salgın" (tripledemic) ile geçtiğine dikkat çekti. Prof. Dr. Şevket Özkaya, "Hastalarımız daha önce hiç yaşamadıkları kadar şiddetli ve yaygın vücut ağrılarından şikayet ediyor" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

ECDC (Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi) verilerine göre bu kış; Influenza A (H3N2), RSV ve COVID-19’un aynı anda yayılım gösterdiğini ifade eden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, özellikle yaygın kas ve eklem ağrılarının bu sezonun en belirgin özelliği olduğuna dikkat çekti.

Bu yıl baskın olan influenza A (H3N2) enfeksiyonunun ani başlayan yüksek ateş, şiddetli halsizlik ve "kemiklerim kırılıyor gibi" tarif edilen ağrılarla seyrettiğini belirten Özkaya, COVID-19’un Nimbus ve JN.1 varyantlarında ise boğaz ağrısı ve yaygın vücut sızılarının öne çıktığını söyledi. RSV’nin ise özellikle 65 yaş üstü ve bağışıklığı zayıf bireylerde ağır kas ağrılarına ve solunum sıkıntısına yol açtığını vurguladı.

Prof. Dr. Şevket Özkayadan üçlü salgın uyarısı Aynı anda yayılıyor... Çok şiddetli ağrılara neden oluyor

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınMeteoroloji bölge bölge uyardı: Kuvvetli kar yağışı, buzlanma, don ve çığ tehlikesi... İstanbula karla karışık yağmur geliyorMeteoroloji bölge bölge uyardı: Kuvvetli kar yağışı, buzlanma, don ve çığ tehlikesi... İstanbul'a karla karışık yağmur geliyorHaberi görüntüle

"ATEŞ 3 GÜNDEN UZUN SÜRÜYORSA MUTLAKA DOKTORA BAŞVURUN"

Vatandaşların panik yapmaması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Özkaya, "Birçok enfeksiyon istirahat ve sıvı alımıyla geçebilir. Ancak ateşin üç günden uzun sürmesi, nefes darlığı, göğüs ağrısı, bilinç bulanıklığı ya da şikayetlerin 10 günü aşması durumunda mutlaka doktora başvurulmalıdır" diye konuştu.

Antibiyotiklerin virüs kaynaklı enfeksiyonlarda etkili olmadığını hatırlatan Özkaya, gereksiz antibiyotik kullanımının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirterek, "Grip aşısı yüzde 100 koruma sağlamasa da hastalığı ağır geçirme ve hastaneye yatış riskini önemli ölçüde azaltıyor" ifadelerini kullandı.

Gözden Kaçmasınİran’da gerilim düşüyor mu Trump bu kez yumuşak konuştuİran’da gerilim düşüyor mu? Trump bu kez yumuşak konuştuHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Salgın#İnfluenza A (H3N2)#COVID-19

BAKMADAN GEÇME!