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Prof. Dr. Şevket Özkaya açıkladı: Covid-19 aşıları temiz çıktı

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#Covid-19#Aşı#Prof. Dr. Şevket Özkaya
Prof. Dr. Şevket Özkaya açıkladı: Covid-19 aşıları temiz çıktı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2026 14:17

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, yeni bir araştırmanın Covid-19 aşılarının kalp krizi, felç ve kalp hastalığı kaynaklı hastaneye yatış riskini önemli ölçüde azalttığını ortaya koyduğunu belirtti.

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Prof. Dr. Şevket Özkaya, JAMA Internal Medicine dergisinde yayımlanan yeni bir araştırmanın sonuçlarını değerlendirdi. Araştırmaya göre koronavirüs aşısının, Covid-19 ile bağlantılı önemli kardiyovasküler olayların riskini yaklaşık yüzde 40 oranında azalttığını ifade eden Özkaya, aşının kalp sağlığı üzerindeki olumlu etkilerinin uzun yıllar devam ettiğinin görüldüğünü söyledi.

Prof. Dr. Şevket Özkaya açıkladı: Covid-19 aşıları temiz çıktı

Araştırmanın yalnızca kalp ve damar hastalıklarıyla sınırlı kalmadığını belirten Özkaya, aşının daha geniş bir halk sağlığı yararı sunduğuna dikkat çekerek, "Araştırmacılar, aşının kardiyovasküler rahatsızlıkları, hastaneye yatışları ve Covid-19 ile bağlantılı olmayanlar da dahil olmak üzere tüm nedenlere bağlı ölümleri de mütevazı düzeyde azalttığını ortaya koydu" diye konuştu.

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Prof. Dr. Şevket Özkaya açıkladı: Covid-19 aşıları temiz çıktı

"ERKEN ÖLÜMLERİN AŞIYA BAĞLI OLMADIĞINI BİLDİRMİŞTİK"

Pandemi sonrası dönemde özellikle genç yaşta görülen bazı ölümlerin aşılarla ilişkilendirildiğini hatırlatan Prof. Dr. Özkaya, "Bizim araştırmalarımızda özellikle ülkemizde görülen erken ölümlerin aşılara bağlı olmadığını, Covid-19'un oluşturduğu virüs yüküne bağlı kılcal damar hasarıyla ilişkili olduğunu bildirmiştik" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Şevket Özkaya açıkladı: Covid-19 aşıları temiz çıktı

"VİRÜSÜN DAMAR HASARI ETKİSİ GÖZ ARDI EDİLMEMELİ"

Özkaya, pandemi sonrası dönemde görülen bazı kalp krizi ve ani ölüm vakalarının değerlendirilmesinde virüsün uzun vadeli etkilerinin dikkate alınması gerektiğini vurgulayarak, "Aşıların özellikle ölüm oranlarını azalttığını biliyoruz. Genç yaşta kalp krizine bağlanan bazı ölümlerde ise pandemi sonrası virüs yüküne bağlı kılcal damar hasarının, ağır spor, yoğun egzersiz veya kontrolsüz yaşam tarzıyla birleşmesinin etkili olabileceğini değerlendiriyoruz" açıklamasında bulundu.

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#Covid-19#Aşı#Prof. Dr. Şevket Özkaya

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