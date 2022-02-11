Prof. Dr. Serkan Topaloğlu kimdir? Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Serkan Topaloğlu'nun biyografisi

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Serkan Topaloğlu Ankara üniversitesi Tıp Fakültesinden 1996 yılında mezun oldu. 2001 yılında Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Kardiyoloji Kliniğinde uzmanlık eğitimini tamamladı. Doktor Topaloğlu 2007 yılında doçent, 2012 yılında da profesörlük unvanı aldı. 2005 yılında Hollanda Maastricht Üniversitesinde Kalp ritim bozuklarının tedavisi konusunda eğitim alan Prof. Dr. Serkan Topaloğlu halen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Yüksek ihtisas Hastanesinde görev yapıyor. Prof. Dr. Serkan Topaloğlu’nun özellikle kalp ritim bozukluklarının tedavisi ile ilgili uluslararası çalışmaları bulunuyor. 3 yıl süre ile TÜBİTAK-BİDEP Yürütme kurulu üyeliği yapan Prof. Dr. Topaloğlu evli ve 2 çocuk babası.



Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili olarak görevini sürdürüyor.