Prof. Dr. Serap Helvacı kimdir, kaç yaşındaydı? Prof. Dr. Serap Helvacı'nın biyografisi

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Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin eski dekanı Prof. Dr. Serap Helvacı hayatını kaybetti. Vefat haberi ardından hem Marmara Üniversitesi hem de Galatasaray camiası mesaj paylaşımında bulundu.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ'NDEN YAPILAN AÇIKLAMA

Hukuk Fakültesi eski dekanlarımızdan Prof. Dr. Serap Helvacı vefat etmiştir. Kıymetli hocamıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm hukuk camiasına baş sağlığı dileriz.

VEDA TÖRENİ

12 Nisan 2022 Salı günü saat 10.00’da Marmara Üniversitesi Rektörlüğü önünde yapılacaktır.

CENAZE TÖRENİ

12 Nisan 2022 Salı günü öğle namazına müteakip Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde gerçekleştirilecektir.

GALATASARAY'DAN YAPILAN AÇIKLAMA

https://www.galatasaray.org/ adresinden yapılan açıklamada “Kulübümüzün eski İkinci Başkanlarından Prof. Dr. Mehmet Helvacı’nın değerli eşi, 8122 sicil numaralı Divan Üyemiz Prof. Dr. Serap Helvacı’nın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.



Merhumenin cenaze töreni, 12 Nisan 2022 Salı günü öğle namazında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde gerçekleştirilecektir.



Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz.” Denildi.



Galatasaray Spor Kulübü



Prof. Dr. Serap Helvacı kimdir?

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Serap Helvacı, 1959 yılında Edirne’de dünyaya geldi. Helvacı, ilkokulu Edirne Şehit Asım İlkokulu'nda, ortaokul ve lise eğitimini Galatasaray Lisesi'nde tamamladı. İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde bir yıl okuduktan sonra İ. Ü. Hukuk Fakültesi'nden 1983 yılında mezun oldu. Aynı yıl İ.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü'nde başladığı Yüksek Lisansı'nı 1985 yılında bitirerek doktora sınavlarına girdi ve İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü'nde doktora eğitimine başladı.



1987 yılında Yüksek Öğrenim Kurumu'nun sağladığı bursla iki yıl süre ile İsviçre'ye, Lozan Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne gitti. Halen Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Özel Hukuk Bölüm Başkanı ve Medeni Hukuk Anabilim Dalında Öğretim Üyesi olarak görev yaptı.

Serap Helvacı, Galatasaray Lisesi'nden dönem arkadaşı olduğu, Galatasaray Kulübünün eski ikinci başkanlarından Prof. Dr. Mehmet Helvacı ile evlidir. Helvacı'nın Sinan ve Selim adlarında iki erkek çocuk çocuğu vardır.