Prof. Dr. Şener'den grip uyarısı: Maske, mesafe ve hijyen unutuldu, vakalar arttı

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Pandemi sonrası özellikle maske, mesafe ve hijyene dikkat edilmesiyle solunum yolu enfeksiyonlarında düşüş yaşandı. Ancak son dönemde maske, mesafe ve hijyen konularındaki gevşeme ile solunum yolu enfeksiyonlarında artış yaşandı.



'TÜM VARYANTLARLA BİRLİKTE GRİPTE DE ARTIŞ BEKLİYORUZ'



Pandemi nedeniyle alınan önlemlerle yaklaşık 2 yıldır sahada yer almayan grip olgularında dünya genelinde bir artışın söz konusu olduğunu ifade eden Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, "Varyantlarda maske, mesafe ve el hijyeni koruma sağlayacak. Bu diğer solunum yolları virüslerinde de korunmayı artıracak. Özellikle influenzanın aramızda 2 yıldır yaygın dolaşmaması bize genel olarak rahatlık sağladı. Dünya geneline baktığımızda hem Dünya Sağlık Örgütü hem Sağlık Bakanlığı'nın belli hasta grupları için aşı önerisi var. 65 yaş üstü ve sağlık çalışanları için grip aşılamaları başladı. Ben de aşımı oldum. Bu sezon Delta ve Delta plus gibi tüm varyantlarla birlikte grip olgularında kıpırdanma bekliyoruz. Dünya geneline baktığımızda bizden daha önce soğuk iklime giren ülkelerde grip görülmeye başlandı. İnsanlar, maske ve mesafede kurallarından bıktı. Sosyal ve toplum kültürü açısından iç içe yaşayan insanlarız. Kalabalık aile ortamında mesafeyle birlikte maske takmak, samimiyetsizlik gibi algılanabiliyor. Bunu böyle değerlendirmemek lazım. Halihazırda Delta ve Delta plus varyantı ile iç içeyiz. Ayrıca solunum yolu enfeksiyonlarıyla da uğraşacağız gibi görünüyor. Solunum yolu virüslerini önlemede ve korunmada maske ve mesafe bizim için yeterli önlemler" diye konuştu.