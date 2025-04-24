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Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan dikkat çeken sözler: 250 yılda bir deprem olacak savı çöp

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#Prof. Dr. Şener Üşümezsoy#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2025 11:17

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Kanal D'de yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programına konuk oldu. Prof. Dr. Üşümezsoy dün İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Adalar fayının ölü olduğunu belirten Prof. Dr. Üşümezsoy, İstanbul'da büyük bir deprem beklemediğini ifade etti.

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İşte Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un açıklamalarından satır başları:

"2 fay burada 25 km uzunluğunda Kumburgaz fayı var. Birde Silivri çukurunun duvarında fay vardı. Bu depremde şu anda olanı 200 km'den daha fazla bir alan yırtıldı. Bunu demiştik. Aynı söylediğim yerde aynı büyüklükte deprem olduktan sonra ezber konuşan bir sürü arkadaş bilim dünyası üzerinde kabul edilmeyen fay modelleri üzerinden anlatımlar yapıyor.

Bizzat bu fay modellerini çalışan bilim insanı Ronald Armijo 'Tekirdağ - Silivri fayında 60 km 1912'de kırılmış, dolayısı ile Yeşilköy'den Gaziköy'e 7.4 lük deprem palavradır' dedi. 1894'de Çınarcık Çukuru'nda fay kırılmış. Ortada kırılmayan 50 km'lik bir fay var. Naci Görür de TÜBİTAK adına Armijo'nun çalışmalarını hatırlattı. Bu fay Silivri'den başlayıp Yeşilköy'e kadar giden bir fay değil. Bu fay Büyükçekmece'de bitiyor.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoydan dikkat çeken sözler: 250 yılda bir deprem olacak savı çöp


"250 YILDA BİR DEPREM OLACAK SAVI ÇÖP"

Adalar fayı 10 milyon yıldan beri ölü. 1894'te Çınarcık'ta kırılmış fay. 1894 depremini ağızlarına almıyorlar 1766 depremini söylüyorlar. En büyük deprem 1894'te. O zaman 250 yılda bir deprem oluyor savı çöpe atılmış oluyor.

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Gaziköy'ün önünde 110 km fay km kırılacak denilen yerde 60 km kırılmış yarısında fay yok.

Celal Şengör '2 ay içinde Gelibolu'ndan Bolu'ya kadar fay kırılacak' dedi. Dünyanın en büyük depremcisi Nicholas Ambresey dedi ki 'Ben 1509 depremini inceledim. Depremin donmuş etkilerini Galata Kulesi'nde Rumeli Hisarı'nda görürdük' dedi. O yüzden 1509 depreminden vazgeçildi.

Deprem uzmanı Dan Mckenzie ise 'Eğer Marmara'da 7.9'luk 8.1'lik deprem derseniz ne tarihte olmuştur ne de gelecekte olacak. Öyle olsa katastrofik olarak şehir yok olurdu' dedi.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoydan dikkat çeken sözler: 250 yılda bir deprem olacak savı çöp

"ADALAR FAYI ÖLÜ BİR FAY"

Adalara giden bir fay yok orası ölü bir fay. Adalar fayı aynı Santorini fayı gibi gerilip çöken bir fay. Naci Görür 110 km fay var kırılınca 7,4'lük deprem olacak dediği zaman Ronald Armijo 'Tekirdağ çukurundaki 60 km'lik fay 1912'de kırıldı. İçinden çivciv çıkmış yumurta sen oradan civciv çıkaramazsın' dedi, sustular. Celal Şengör "Adalar fayı kırılacak" dediğinde Armijo 'Çınarcık fayı 1894'te kırılmış Adalar Fayı'nda risk yok' dedi.

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Kumburgaz Çukuru'ndan Yeşilköy'e giden kesime kadar bir fay yok. Kuzey Anadolu fayı Yalova-Çınarcık'tan ve Marmara Adası önünden geçiyor. Kuzeye doğru giden Adalar Fayı, Silivri Kuzey Kenar Fayı, oralardan geçen bir fay yok. Bütün hepsi bilimsel olarak çöp olan bir fay. İki tane 7,4'lük deprem olacak 30 yıl içerisinde diyen grup hakkında Armijo 'Ben bu grupla çalıştım ama bu grup ne fayları biliyor ne depremleri' dedi."

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#Deprem#Prof. Dr. Şener Üşümezsoy#İstanbul

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