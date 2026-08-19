Prof. Dr. Şener Üşümezsoy İstanbul’daki mikro depremleri yorumladı… Adalar’daki depremler ne anlama geliyor?

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"ADALAR FAYI YAŞLI VE ÖLÜ BİR FAYDIR"

Büyükada'nın güneyinde bugün (19 Ağustos 2026) yaşanan 2.2 ve 3.0 büyüklüklerindeki mikro depremlerin ardından tüm dikkatlerin Adalar fayına çevrildiğini belirten Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, kamuoyundaki "İstanbul depremi geliyor" algısının gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Ana fayla ilgili herhangi bir olağanüstülük bulunmadığını ifade eden Üşümezsoy, "Adalar fayı yaşlı ve ölü bir faydır. Buradan büyük bir deprem çıkmaz" diyerek bölge halkını rahatlattı.

"İKİNCİL FAYLARDA YAŞANAN STRES BOŞALMASI"

Meydana gelen sarsıntıların kökenine de detaylıca değinen uzman isim, bu depremlerin doğrudan Adalar fayı üzerinde değil; bu ana fayı güneyden kuzeye doğru kesen ikincil ve üçüncül fay hatlarında meydana geldiğini belirtti. Bu küçük kolların kendi başlarına yıkıcı bir stres üretemeyecek kadar zayıf faylar olduğuna dikkat çeken Üşümezsoy, hareketliliğin aslında 17 Ağustos ve 23 Nisan depremlerinin söz konusu bölgeye yüklediği stresin bir sonucu olduğunu açıkladı.

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"BUGÜNKÜ DEPREMLER HARİTALARIMIZI DOĞRULUYOR"

Bölgedeki fay hatlarını yıllar öncesinden çizdiklerini ve bugünkü depremlerin bu tespitleri birebir doğruladığını hatırlatan Prof. Dr. Üşümezsoy, 1999'dan bu yana fay üzerinde bu tarz tetiklenmiş ufak olayların yaşandığına dikkat çekti. Yaşanan mikro sarsıntıların olağan bir sürecin parçası olduğunu belirten Üşümezsoy, bu küçük kolların stres biriktirerek orta veya büyük şiddette bir deprem üretme kapasitesinin olmadığını ifade ederek sözlerini tamamladı.