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Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, İstanbul'da dün meydana gelen depremi yorumladı | 6.2’lik depremi işaret etti: Bölgedeki tüm stresi boşalttı

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#Deprem#Son Depremler#Şener Üşümezsoy
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2025 15:33

Dün akşam saatlerinde İstanbul'da meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem vatandaşları tedirgin etti. Merkez üssü Büyükçekmece olan bu depremle ilgili Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan dikkat çeken değerlendirme geldi.

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Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, 23 Nisan İstanbul depreminden sonra çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Dün akşam 23.26'da İstanbul'da meydana gelen 4.0'lık deprem sonrası gözler yine Prof. Dr. Üşümezsoy'a çevrilmişti. Açıklamaları ile dikkat çeken Üşümezsoy, Kanal D ekranlarında yayımlanan, Hakan Ural ve Ferda Yıldırım’ın sunuculuğunu yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programında bu depreme ilişkin konuştu. Üşümezsoy, yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

BU DEPREM ARTÇI

23 Nisan’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, yaklaşık 30 kilometre uzunluğunda bir fay parçasını kırdı. Bu fay, Silivri açıklarından başlayıp Kumburgaz açıklarına kadar uzanıyor ve burada sona eriyor. Bu kırılmada yaklaşık 300 kilometrekarelik bir alan, 10 kilometre derinliğe kadar, 30 santim kadar yer değiştirdi. Sonrasında meydana gelen 4.0 ve 5.0 büyüklüğündeki depremler, bu kırılmanın uç noktalarındaki artçı sarsıntılardır.

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"6.2'LİK DEPREM TÜM STRESİ BOŞALTTI"

Bu artçılar, büyük deprem sonrası kırılmayan küçük yama bölgelerde olur. Kumburgaz ile Küçükçekmece arasında ikinci bir fay olduğunu savunuyor. Eğer orada aktif bir fay olsaydı, kırılma sonrası Avcılar, Ambarlı, Yakuplu gibi bölgelerde artçılar olurdu ama olmadı. Silivri-Yeşilköy-Adalar hattına da stres aktarılmadı. Bu da, 6.2’lik depremin bölgedeki tüm stresi boşalttığını gösteriyor.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, İstanbulda dün meydana gelen depremi yorumladı | 6.2’lik depremi işaret etti: Bölgedeki tüm stresi boşalttı

NACİ GÖRÜR'E ELEŞTİRİ: SÖYLEDİKLERİ ÇIKMADI

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, konuşmasında Prof. Dr. Naci Görür'ün yorumlarını da eleştirerek "1999'dan bu yana söylediği hiçbir senaryo çıkmadı" dedi.

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#Deprem#Son Depremler#Şener Üşümezsoy

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