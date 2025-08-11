Prof. Dr. Şener Üşümezsoy deprem beklenen bölgeleri açıkladı! 'Stres birikiyor' İstanbul'da deprem riski var mı?

Haberin Devamı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından İstanbul'da beklenen deprem yeniden gündeme geldi. Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, CNN Türk canlı yayınında Balıkesir'de artçıların 2 ay daha sürebileceğini açıkladı.

Üşümezsoy, Sındırgı depremi sonrası bölgedeki diğer fayların da tetiklenebileceğine dikkat çekerek "Deprem kuşakları müzik notalarına benziyor “Do, Re, Mi, Fa, Sol” notalarından sonra “Sol”un da çalacağı beklentisinin doğal olduğunu" ifade etti.

Prof. Dr. Üşümezsoy, Manisa’nın kuzeyinden başlayarak Simav ve Uşak’a uzanan fay hatlarının etkilendiğini, Sındırgı’nın batısında ve kuzeyde Emet çevresinde de sarsıntıların hissedilebileceğini vurgulayarak "Gerilme kuşağında birinci kuşak olarak geçen fay kırıldı. Ama onun Güneyinde Manisa Spil dağı Kuzeyinde yükselme oluyor. Manisa ve Turgutlu arasında bir stres olabilir." ifadelerini kullandı.

"TETİKLENME RİSKİ BULUNUYOR"

"Bölgedeki Simav, Demirci ve Uşak faylarının tetiklenme riski bulunuyor." ifadelerini kullanan Üşümezsoy, 'Olası İstanbul depremi yok, İstanbul’da deprem yok." dedi ve sözlerine devam etti;

"1999 yılında ve ondan önce Simav dağında bir çalışma yaptık. Simav dağında bir yükselme oluştu. Kıtanın altından yükselmiş bir kambur gibi sırt oluşturuyor. 1999 depreminden evvel faylarda gerilmeyi ölçüyoruz. Gediz’de iki fay yırtılmıştı. 1968’de Demirci’de bir deprem oldu.

Kimsenin aklına Sındırgı gelmezken, herkesin aklında Bursa vardı. Oda yanlış bir modelden çıkarak Bursa diyorlar. Uludağ’ın Güney’inden Manyas’a giden doğru giden bir fay hattını koyarak Kuzey Anadolu’nun Güney kolu deniliyor.

Aklınıza 99 yılı depremi geliyor. Ancak Bursa ovasında böyle bir fay yok. Aynı Simav dağının yükseldiği gibi Uludağ’da yükseldiği gibi önünde bir çökme alanı oluşuyor. Bursa çöküntüsü, diğeri Gemlik çöküntüsü diğeri İnegöl ve Yenişehir çöküntüleri. Bu bahsettiğimiz yerde Kuzey Anadolu fayı yok. Bu bahsettiğimiz fay adalar fayında da yok. Yalnızda Yalova Çınarcık kıyısı boyunca gidiyor. Doğuya doğru gidiyor.

Haberin Devamı

DEPREM BEKLENEN BÖLGELER

Simav’daki depremler olduğu zaman fayın kırılacağının işaretiydi. İnsanlar zannediyor ki İstanbul depremi gibi. Adalar fayında deprem olacak mı diye sorulduğunda arkadaşlar, adalar fayı ve orta sırt fay diyorlar. Aslında böyle bir fay yok. İkisi de aktif değil, Olsa bile aktif 7,6 şiddetinde deprem olamaz.

Adalar fayında deprem beklerlerken ben 99 depreminin izini sürdüğüm zamanda fayların biri Düzce’de biri Yalova Çınarcık kıyısından Teşvikiye’ye gidiyordu. Düzce’deki deprem oldu. Adalar fayında bir şey yok. Ama Güneye doğru giden kesimde deprem bekliyorum. Ama risk yok.

Olası İstanbul depremi yok, İstanbul’da deprem yok. Deprem olacak diyenlerin adalar fayı dediği fay değil. Çekmece adalar arasında bir fay yok. Kumburgaz’da fay kırıldı. Gerilme kuşağında birinci kuşak olarak geçen fay kırıldı. Ama onun Güneyinde Manisa Spil dağı Kuzeyinde yükselme oluyor. Manisa ve Turgutlu arasında bir stres olabilir. Güneyde Alaşehir ve Sarıgöl kesiminde 1968 yılında 6.7'lik deprem olmuştu. Ege’deki faylar seğmen seğmen olduğu için büyük depremleri oluşturmuyor.

Haberin Devamı

Sındırgı ile Demirci arasında bir boşluk varsa orada bir deprem olabilir. 6'lık bir deprem. Ama boş bir alan yok. Boşluğu doldurduğunu depremin belinin kırıldığını düşünüyorum. Sındırgı'da da deprem olacak demedim ben faylardaki aktifliği söylüyorum."