Prof. Dr. Şener Üşümezsoy 'Aynı durum burada da geçerli' dedi ve açıkladı! Yakın zamanda deprem olacak mı?

Son günlerde art arda meydana gelen Balıkesir Sındırgı depremleri, Türkiye’nin yeniden deprem gündemine dönmesine neden oldu. Özellikle Marmara Bölgesi’nde yaşayanlar, beklenen büyük İstanbul depreminin yaklaştığı endişesini yaşıyor. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Yalova ve Çınarcık hattı hakkında son günlerde dolaşan iddialara açıklık getirdi. Üşümezsoy, bölge halkının endişelenmemesi gerektiğini vurgulayarak, “Yalova halkı için yakın zamanda ciddi bir deprem riski yok” dedi.

"YAKIN BİR DÖNEMDE DEPREM YARATMAZ"

Kanal D'de yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programına katılan Şener Üşümezsoy, daha önce Yalova ve Çınarcık hattındaki fay ile ilgili yaptığı açıklamaların yanlış anlaşıldığını ifade etti. Yalova ve Çınarcık bölgesinde paniğe neden olan duruma açıklık getiren Üşümezsoy, yakın zaman için korkulacak bir durumun olmadığını söyledi.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, "Yalova Çınarcık fayında stres var ama yakın bir dönemde o stres deprem yaratmaz. Kronolojik olarak 1894 depreminde o bölgedeki fay hattı kırılınca, oradaki stres boşaldı. Yani enerji biriktiği yerde değil, farklı bir noktada açığa çıktı. Buna 'stres bölgesi boşalması' deniyor." ifadelerini kullandı.

"STRES BOŞALMIŞ OLDU"

Yalova ve Çınarcık bölgesindeki vatandaşların panik yapmaması gerektiğinin altını çizen Üşümezsoy şöyle devam etti:

"Son bir örnekle netleştireyim. 1999’daki depremi düşünelim. Bir kirişi iki yandan sıkıştırdığımızı varsayalım; bir yerinden kırıldığı anda, o bölgedeki stres sıfırlanır. Artık o noktada tekrar kırılma olmaz. Aynı durum burada da geçerli.

1894 depreminde, bu bölgenin hemen kuzeyindeki fay hattı kırıldığı için, oradaki yarık bölgesinde stres boşaldı. Aynı şekilde Çınarcık, Yalova ve Gölcük hattı da 1999’da kırıldı. Hatta Yalova’da 1963’te de bir kırılma olmuştu. Dolayısıyla bu kırılmalar sırasında kuzeye, yani denize doğru giden fay zonundaki stres zaten boşaltılmış oldu." dedi