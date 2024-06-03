Prof. Dr. Şen’den ‘La Nina’ uyarısı: Türkiye’yi de etkileyecek! Bakan Özhaseki: Sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Trakya, Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yer yer parçalı bulutlu, Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimleri ile Çankırı'nın kuzey çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BAZI İLLERDE SICAKLIK 40 DERECEYİ AŞACAK

Sosyal medyadan paylaşım yapan Bakan Özhaseki, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün hava tahmin raporuna göre, yurdumuz genelinde bugünden itibaren hava sıcaklıklarında artış beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üstünde seyretmesi, bazı illerimizde sıcaklıkların 40 derece ve üzerinde olması öngörülüyor.

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Sıcaklıklara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten Özhaseki, şöyle devam etti:

Sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte, Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün verileri uyarınca; Yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum. Ülkemizin akciğeri olan ormanlarımızda herhangi bir yangın meydana gelmemesi için vatandaşlarımızın duyarlı hareket etmelerini bekliyorum.

ORHAN ŞEN'DEN LA NİNA UYARISI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, son günlerde tartışma konusu olan La Nina hakkında önemli bilgiler paylaştı. Orhan Şen, " La Nina yaz sonunda %60 gelişecek. Avrupa'da ve bizde daha soğuk kış olmasına neden olabilir. Ama bu çok net değil. La Nina'nın nasıl geliştiğine bağlı. Bu yaz aşırı sıcaklar ile ilgisi yok. Zaten bu yaz La Nina da yok." dedi.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Trakya ve bölgenin güneydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 36°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

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İSTANBUL °C, 33°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 34°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 35°C

Az bulutlu

EGE

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 31°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 38°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 33°C

Az bulutlu

HATAY °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

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İÇ ANADOLU

Az bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çankırı'nın kuzey çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 31°C

Az bulutlu

SİVAS °C, 29°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Karabük ve Kastamonu'nun güneyinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

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SİNOP °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 32°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 24°C

Az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 34°C

Az bulutlu

VAN °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

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ŞANLIURFA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık