Prof. Dr. Şen’den ‘La Nina’ uyarısı: Türkiye’yi de etkileyecek! Bakan Özhaseki: Sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Trakya, Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yer yer parçalı bulutlu, Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimleri ile Çankırı'nın kuzey çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BAZI İLLERDE SICAKLIK 40 DERECEYİ AŞACAK
Sosyal medyadan paylaşım yapan Bakan Özhaseki, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün hava tahmin raporuna göre, yurdumuz genelinde bugünden itibaren hava sıcaklıklarında artış beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üstünde seyretmesi, bazı illerimizde sıcaklıkların 40 derece ve üzerinde olması öngörülüyor.
Sıcaklıklara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten Özhaseki, şöyle devam etti:
Sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte, Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün verileri uyarınca; Yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum. Ülkemizin akciğeri olan ormanlarımızda herhangi bir yangın meydana gelmemesi için vatandaşlarımızın duyarlı hareket etmelerini bekliyorum.
ORHAN ŞEN'DEN LA NİNA UYARISI
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, son günlerde tartışma konusu olan La Nina hakkında önemli bilgiler paylaştı. Orhan Şen, " La Nina yaz sonunda %60 gelişecek. Avrupa'da ve bizde daha soğuk kış olmasına neden olabilir. Ama bu çok net değil. La Nina'nın nasıl geliştiğine bağlı. Bu yaz aşırı sıcaklar ile ilgisi yok. Zaten bu yaz La Nina da yok." dedi.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Trakya ve bölgenin güneydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 36°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 33°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 34°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 35°C
Az bulutlu
EGE
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 31°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 33°C
Az bulutlu
HATAY °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çankırı'nın kuzey çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 31°C
Az bulutlu
SİVAS °C, 29°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Karabük ve Kastamonu'nun güneyinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 32°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 24°C
Az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 34°C
Az bulutlu
VAN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık